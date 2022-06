À Minnesota, on veut garder Karl-Anthony Towns « pour toujours »

Dès son arrivée dans le Minnesota il y a un mois, Tim Connelly avait exprimé son envie d’offrir de la « stabilité » à Karl-Anthony Towns. Stabilité tant en matière d’effectif que sur le plan financier. Le nouveau président des Wolves l’affirme aujourd’hui sans détour : « J’espère qu’il sera là pour toujours. J’espère qu’on aura le succès collectif qui nous permettra de lever les yeux et de voir le maillot de Karl accroché au plafond. »

Cette déclaration va dans le sens d’une prolongation de contrat que l’intérieur est susceptible de parapher dès cet été. On rappelle que le pivot peut être l’un des grands gagnants des dernières sélections All-NBA. En intégrant le troisième meilleur cinq de la ligue, il est éligible à une prolongation de contrat au « supermax » de 211 millions de dollars sur quatre ans. Ce qui lui permettrait de faire un bon bout de chemin avec les Wolves jusqu’en 2028.

« J’ai entendu tellement de bonnes choses sur lui », poursuit le dirigeant qui entend développer « naturellement » les relations avec les joueurs. « Je sais à quel point il est grand sur le terrain, mais il a tellement fait preuve de constance en dehors. C’est juste un gars incroyablement gentil qui traite tout le monde avec beaucoup de classe. Il a traversé tellement de choses, connu tellement de visages différents et de postes différents, des dirigeants à l’équipe d’entraîneurs… »

D’où l’importance, selon lui, de miser sur la continuité avec « Finchy », le coach Chris Finch, dans l’optique d’obtenir « une meilleure version » encore du triple All-Star, dont les statistiques en playoffs ont baissé par rapport à sa production en saison régulière.

« C’est déjà un grand joueur. Je sais qu’il est assez bon pour gagner au plus haut niveau, et je sais combien il se soucie de cette ville et de cette équipe. Donc ce serait incroyablement cool pour Karl et cette équipe qu’il ne porte qu’un seul maillot, qu’on gagne une tonne de matchs et qu’on soit vieux et gros à regarder son maillot être accroché au plafond », s’imagine déjà Tim Connelly.