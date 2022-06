Tim Connelly veut apporter stabilité et culture de la gagne aux Wolves

C’est le premier pas vers les sommets. C’est l’ambition des Wolves en tout cas. Tim Connelly, arraché aux Nuggets, a été officiellement présenté à la presse comme le nouveau président de la franchise de Minnesota.

Après presque une décennie aux commandes, il quitte Denver, où son travail a permis d’installer les Nuggets parmi les candidats crédibles pour le titre, pour un sacré défi : faire de même chez les Wolves.

« Je ne cherchais pas cela, c’était une opportunité unique qui s’est présentée à moi », raconte-t-il au Star Tribune, pour expliquer cette arrivée à Minneapolis. « Ces neuf dernières années ont été les meilleures de ma vie professionnelle. Je ne pouvais imaginer mieux. J’étais heureux sur le plan personnel à Denver, mes enfants sont nés là-bas, donc j’ai beaucoup hésité. Les nuits blanches ont été nombreuses, et dans ces moments-là, il faut plonger au plus profond de soi et se demander si c’est bien ce qu’on veut faire. »

Le dirigeant a comparé sa venue à un « acte de foi ». Il mise effectivement sur un avenir brillant. Les Wolves sortent d’une saison réussie, avec 46 victoires et un premier tour de playoffs. Ils ont le vent dans le dos, des bases intéressantes et le travail de Tim Connelly, c’est désormais d’accentuer cette tendance.

Des bonus liés à la valeur de la franchise ?

« Je ne rejoins pas une équipe cassée. C’est une équipe qui va dans la bonne direction. Ils ont pris beaucoup de bonnes et intelligentes décisions, en prolongeant récemment Chris Finch et Patrick Beverley. Je ne suis pas là pour entraver le projet, au contraire, je suis là pour le porter, le promouvoir. La meilleure chose qu’on peut offrir à Karl-Anthony Towns, c’est de la stabilité. Il a vu plusieurs visages, plusieurs dirigeants dans cette franchise et je pense qu’avec de la stabilité, on le verra sous son meilleur jour. »

Pour ainsi rendre la franchise, qui n’a joué les playoffs que deux fois (2018 et 2022) depuis 2005, enfin sexy et attirante pour les autres joueurs de la ligue ?

« J’espère que, à mesure qu’on va construire et développer une culture de la gagne, notre franchise va devenir un lieu où on désire venir pour gagner », annonce Tim Connelly. « Il ne s’agit pas de météo ou de gros marchés qui attirent l’œil. Il s’agit de venir ici pour s’amuser, être bien traité et gagner. »

Interrogé sur les motivations financières de cette arrivée, Tim Connelly n’a pas voulu évoquer le sujet, mais Glen Taylor a expliqué que son contrat comportait des bonus : « Si l’équipe va bien, il va mieux. »

Comme rapporté par Marc Stein, l’ancien dirigeant des Nuggets n’aurait pas reçu des parts directes du club, mais plutôt des bonus liés à la valeur de la franchise.