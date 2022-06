Efe Abogidi passe de la NCAA à la Team Ignite en G-League

Malgré les départs de Dyson Daniels, Jaden Hardy et MarJon Beauchamp, tous les trois draftés jeudi dernier, la Team Ignite aura toujours fière allure la saison prochaine.

Un peu à la manière d’un John Calipari à Kentucky, qui chaque année recrute certains des meilleurs lycéens des Etats-Unis pour remplacer ses joueurs partis à la Draft, le programme californien de la G-League recharge ses batteries et remplace chaque année ses talents sortants par d’autres joueurs.

Ainsi, après Jalen Green et Jonathan Kuminga il y a deux ans, puis les trois draftés évoqués plus haut durant la saison 2021/22, la Team Ignite s’offre cette fois le Nigérian Efe Abogidi, qui rejoint le Canadien Leonard Miller et l’ailier américain Matas Buzelis (11e du Top 100 ESPN pour la promotion de 2023) dans l’effectif de l’Ignite. Les trois jeunes ailiers évolueront évidemment avec le jeune Scoot Henderson, déjà dans l’équipe l’an passé et attendu dans le Top 5 de la Draft 2023.

Efe Abogidi (20 ans, 2m08) évoluait depuis deux saisons au sein du programme de Washington State, l’ancienne fac’ de Klay Thompson, dans la conférence Pac-12 (8.4 points et 6.4 rebonds en deux saisons). Formé à la NBA Academy Africa au Sénégal puis à la NBA Global Academy en Australie (où sont notamment passés Josh Giddey et Dyson Daniels) avant de rejoindre les Etats-Unis, il était entré sur le portail des transferts de la NCAA en avril dernier.

Avec ce départ pour la Team Ignite, le Nigérian devient tout simplement le premier joueur à quitter une conférence du « Power 5 » (ACC, SEC, Big Ten, Big 12 et PAC-12) pour rejoindre la G-League.

« L’académie NBA Africa m’a offert une plateforme pour débuter le basket, et je suis reconnaissant de l’opportunité que la NBA Academy et Washington State m’ont offert. » déclarait Abogidi, qui débute donc sa carrière professionnelle dans l’antichambre de la Grande Ligue, pour se préparer à la Draft 2023. « C’est donc avec une grande excitation que je rejoins l’équipe Ignite en G-League, pour débuter ma carrière professionnelle.«