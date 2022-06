Draft 2022 | Leonard Miller se retire et s’engage en G-League

Pas de NBA dès 2022 pour Leonard Miller : inscrit à la Draft depuis avril, l’ailier de 18 ans annonce qu’il retire finalement son nom et jouera la saison 2022/23 avec la Team Ignite, en G-League.

Au début du mois, après avoir enlevé la NCAA de ses options, le Canadien avait en effet annoncé que son choix se porterait sur la G-League ou sur la NBA.

Encore lycéen l’an dernier, il a explosé sur le tard, et était logiquement considéré comme un choix du second tour cette année. Un constat qui ne l’a pas convaincu, et qui explique certainement sa décision. Il préfère viser plus haut l’an prochain, en misant sur une saison 2022/23 réussie en G-League pour être un « lottery pick » en 2023.

Après Jalen Green et Jonathan Kuminga il y a deux ans, puis Jaden Hardy et Dyson Daniels cette année, la Team Ignite s’offre donc un nouveau jeune talent. Au sein du programme basé à Walnut Creek en Californie, Leonard Miller fera notamment équipe avec Scoot Henderson, lui aussi attendu très haut à la prochaine Draft.

Pour la troisième année de suite, la Team Ignite va en tout cas être scrutée de près.