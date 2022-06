Free Agency 2022 | Le Top 10 des ailiers

La saison NBA terminée et la Draft 2022 passée, c’est maintenant l’heure de la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet.

Cette année, elle débutera à partir dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, à minuit en France (18 heures à New York). Comme toujours, les signatures ne deviendront officielles qu’une fois la période du moratoire levée, une semaine après l’ouverture de la « free agency », le 6 juillet à 18h00 en France (12h00 à New York).

Difficile d’être franchement enthousiasmé par cette cuvée 2022 d’ailiers libres de tous contrats. Il n’y a aucune vedette sur le marché, mais beaucoup de « role players » solides, pour la plupart dans des équipes de playoffs.

Nous avons volontairement retiré Lu Dort et Jae’Sean Tate de cette liste, car le Thunder et les Rockets, respectivement, ont récemment activé la « team option » des deux ailiers. Il en va de même pour Kelly Oubre Jr, dont le contrat n’est que partiellement garanti par les Hornets, à hauteur de 5 millions de dollars (sur 12 millions), et qui deviendra totalement garanti le 30 juin.

1 – Bruce Brown (25 ans – non protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 9 points, 4.8 rebonds, 2.1 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 14 points, 4.8 rebonds, 2.8 passes

« Role player » important à Brooklyn depuis deux saisons, Bruce Brown pourrait être une des priorités estivales des Nets, qui peuvent se concentrer sur la « free agency » à tête reposée, maintenant que le dossier Kyrie Irving est clos.

Si son rôle en attaque est limité aux côtés du meneur et de Kevin Durant, l’ancien pensionnaire de la fac’ de Miami s’avère en revanche précieux par sa bonne activité défensive et son sens du collectif.

Si les Nets le laissent filer, nul doute qu’un certain nombre d’équipes de playoffs lui offriront un joli contrat, avec une augmentation de salaire à la clé (4.7 millions de dollars la saison passée).

2 – Nicolas Batum (33 ans – player option – Los Angeles Clippers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 8.3 points, 4.3 rebonds, 1.7 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 8.1 points, 5.5 rebonds, 2.1 passes

Bien qu’il ait effectivement décliné sa « player option », Nicolas Batum ne devrait pas quitter les Clippers pour autant. L’ailier Français veut terminer sa carrière avec les voisins des Lakers, et on imagine alors qu’il pourrait signer un nouveau contrat de deux saisons à Los Angeles, puisqu’il veut s’arrêter sur les Jeux Olympiques de 2024 à Paris.

Si les Clippers sont sa priorité et semblent largement favoris pour conserver les services de leur « role player » de luxe, le club devra composer avec les Celtics et les Lakers, entre autres, également intéressés par le Français.

3 – Caleb Martin (26 ans – protégé – Miami Heat)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 9.2 points, 3.8 rebonds

Stats 2021/22 (playoffs) : 4.5 points, 2.2 rebonds

Pour sa troisième saison en NBA, sa première (sans son frère) à Miami, Caleb Martin a franchi un cap au sein du collectif du Heat, et s’est imposé comme un solide « role player » sur les ailes.

Alors qu’il est « free agent » protégé, le Heat a la main sur son avenir et peut lui proposer une « qualifying offer » de 2 millions de dollars pour la saison 2022/23. La prolongation de contrat de Tyler Herro va très bientôt devenir un sujet majeur en Floride, et on imagine bien le club conserver son ailier à bas prix pour une saison supplémentaire.

Dans le cas contraire, il aura d’autres options sur le marché et pourrait être récompensé par un joli contrat cet été.

4 – TJ Warren (28 ans – non protégé – Indiana Pacers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : n’a pas joué

Absent des parquets depuis le mois de décembre 2020 à la suite de plusieurs blessures successives au pied gauche, TJ Warren est « free agent » au « pire » moment.

Sa cote n’est clairement pas au plus haut, et il ne pourra donc pas se montrer trop gourmand sur le marché cet été.

Depuis son dernier match sous la tunique des Pacers, bien de l’eau a coulé sous les ponts et le club a basculé en mode reconstruction. On imagine donc qu’un départ est l’option la plus probable pour l’ailier de 28 ans, peut-être vers un prétendant au titre à un salaire proche du minimum, pour retrouver des sensations la saison prochaine, et redonner un coup de boost à sa carrière avant la « free agency » 2023.

5 – Joe Ingles (34 ans – non protégé – Portland Trail Blazers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 7.2 points, 2.9 rebonds, 3.5 passes

Envoyé à Portland en cours de saison après sa lourde blessure au genou (rupture d’un ligament croisé), après huit années de bons et loyaux services dans le collectif du Jazz, Joe Ingles est à un carrefour de sa carrière.

A 34 ans, il est « free agent » et doit se remettre de sa blessure, tout en espérant trouver un dernier contrat en NBA avant la retraite.

Les Blazers pourraient le conserver, au salaire minimum, pour apporter de l’expérience dans un vestiaire qui a fortement rajeuni ces derniers mois. Sinon, on pense tout simplement au Jazz, qui pourrait le ramener au bercail pour boucler la boucle. Mais l’intéressé a très mal vécu son départ…

6 – Cody Martin (26 ans – protégé – Charlotte Hornets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 7.7 points, 4 rebonds, 2.5 passes

7 – Amir Coffey (25 ans – protégé – Los Angeles Clippers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 9 points, 2.9 rebonds, 1.8 passes

8 – Stanley Johnson (26 ans – team option – Los Angeles Lakers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 6.7 points, 3.2 rebonds, 1.7 passes

9 – Derrick Jones Jr. (25 ans – non protégé – Chicago Bulls)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 5.6 points, 3.3 rebonds

Stats 2021/22 (playoffs) : 3.8 points, 1.4 rebonds

10 – Andre Iguodala (38 ans – non protégé – Golden State Warriors)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 4 points, 3.2 rebonds, 3.7 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 1.6 points, 1 rebond, 1.7 passes

Autres : Jordan Nwora (protégé), Jalen McDaniels (team option), Kent Bazemore (non protégé), Troy Brown (protégé), Josh Okogie (protégé), etc.