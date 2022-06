Les Rockets conservent Jae’Sean Tate

Malgré les arrivées via la Draft des rookies Jabari Smith Jr. et Tari Eason, Jae’Sean Tate est conservé par les Rockets. Le Houston Chronicle rapporte en effet que les dirigeants de la franchise ont décidé d’activer la « team option » (à 1.9 million de dollars) pour la troisième et dernière saison du contrat de leur ailier à tout faire.

Arrivé dans le Texas en 2020 comme free agent, après un cursus universitaire complet à Ohio State (2014/18) suivi de deux saisons à l’étranger (la première en Belgique, la seconde en Australie), Jae’Sean Tate s’est fait une place dans le projet de reconstruction des Rockets avec sa bonne défense et son opportunisme en attaque.

Sa troisième année de contrat désormais garantie, le natif de l’Ohio peut logiquement aborder l’été avec sérénité puisque sa « free agency » est maintenant réglée.

À moins que les Rockets n’aient en fait d’autres plans en tête après une Draft fructueuse, comme un transfert ?