Le Thunder s’explique sur la situation de Lu Dort

GM du Thunder, Sam Presti a profité de la présentation des rookies pour évoquer la situation de Lu Dort. L’arrière canadien n’est pas maître de son destin puisque OKC dispose d’une « team option » pour le prolonger d’un an ou pas. Sans surprise, le Thunder va activer cette clause d’ici le 29 juin pour le conserver puisque Dort ne touchera que 1.9 million de dollars en 2022/23. Un rapport qualité/prix difficile à égaler sur ce poste puisqu’il tourne à 17 points de moyenne.

« La seule chose que je puisse vous dire, c’est que nous avons une option dans le contrat, et que nous avons évidemment l’intention de l’exercer en attendant que les choses changent » confirme Presti. « Je m’attends donc à ce que cela se produise, à moins que quelque chose ne change. Tout le monde sait ce que nous pensons de Lu et ce qu’il représente pour l’équipe. Cela étant dit, il sera un free agent après la saison prochaine et nous aurons la possibilité d’avoir ces discussions avec lui à ce moment-là. »

Pas question donc de le prolonger cet été comme pouvait l’espérer le joueur. Ce qui signifie du même coup qu’il sera free agent non protégé en 2023, et OKC pourrait le perdre sans contrepartie dans un an. Plombé par les restes du contrat de Kemba Walker, qu’ils avaient coupé, OKC n’a aucune marge de manoeuvre cet été, et l’équipe ne sera pas très active sur le marché des transferts. En revanche, dans un an, le Thunder possédera une enveloppe de 40 millions de dollars. De quoi signer un gros free agent, mais aussi prolonger Dort.