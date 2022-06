Draymond Green était sceptique à l’idée de parader à San Francisco

Selon les estimations, plus de 800 000 fans ont suivi la parade des Warriors la semaine dernière. Avec quatre titres en huit ans, les Californiens commencent à avoir l’habitude de ce genre d’événements. Mais la grande spécificité de cette année est que les champions ont déambulé dans les rues de San Francisco, et non Oakland comme lors des précédentes éditions.

L’explication est simple : depuis leur dernier titre en 2018, les Warriors ont quitté l’Oracle Arena d’Oakland pour s’installer dans le Chase Center, situé à l’autre bout de l’Oakland Bay Bridge. Un changement de parcours qui n’est évidemment pas passé inaperçu après des joueurs.

Draymond Green estime que ce nouveau défilé a été une réussite. L’intérieur reconnaît toutefois avoir été « un peu nerveux parce que je ne savais pas à quoi m’attendre. Je suis le genre de personne qui aime que les choses restent les mêmes. Je suis très réservé, ce que la plupart des gens ne croient pas, face à de nouvelles personnes. Cela ne fonctionne pas parfaitement avec moi, il me faut du temps pour être à l’aise avec les gens. »

Les deux villes étant voisines, difficile de se faire une idée du degré de renouvellement des fans présents pour l’occasion, comparé à l’édition 2018. L’ancien meilleur défenseur de l’année admet avoir été « un peu sceptique » par rapport à ce nouvel itinéraire. « J’aime ma famille d’Oakland car Oakland sera toujours une seconde maison pour moi. J’ai vraiment grandi là-bas et j’y suis devenu un homme », développe le natif de Saginaw (Michigan), évoquant une ville qui « aura toujours une place spéciale dans mon cœur ».

Malgré cet ajustement géographique, Draymond Green considère que c’était probablement la meilleure parade de toutes. Pourquoi ? D’abord parce que « Steph Curry a fait des siennes et on ne voit jamais ça. Klay Thompson a fait des siennes. Cet homme, d’ailleurs, je sais qu’on a tous vu la vidéo ou si vous ne l’avez pas vue, s’il vous plaît allez sur votre Instagram et trouvez la vidéo de Klay Thompson qui trébuche. »

Ce dernier a effectivement connu une mésaventure en perdant l’équilibre en marchant et, entraîné dans son élan, en percutant une fan ! « C’était vraiment le ‘highlight’ de la parade. Ou peut-être Klay Thompson qui perd une de ses bagues ! »