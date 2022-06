Les Warriors ont paradé dans les rues de San Francisco

Le champagne a coulé dans les rues de San Francisco ce lundi. Stephen Curry, Damion Lee et Andrew Wiggins ont notamment arrosé les fans des Warriors pour fêter dignement ce titre remporté la semaine passée contre les Celtics.

Le MVP des Finals 2022, qui portait ses trois premières bagues de champion autour du cou, a communié avec son public, avec le personnel de la franchise et avec la ville de San Francisco.

« On vous représente », a-t-il lancé à un petit groupe d’employés de la franchise et du Chase Center, avant la parade. « Vous êtes une inspiration, c’est de ça dont il s’agit. On veut vous divertir, vous donner une raison de nous soutenir. On a l’occasion de faire ce qui n’a jamais été fait dans l’histoire et de représenter la Baie. On est de retour. »

Les Warriors n’avaient plus connu ce moment de bonheur depuis 2018 et pour certains, comme Jordan Poole, Andrew Wiggins ou encore Gary Payton II, c’était donc une première.

Le premier cité a tenu sa promesse de « Poole Party », en arrosant tout le monde avec un pistolet à eau, quand le troisième avait envie de « faire une J.R Smith », en référence à l’arrière de Cleveland qui avait passé toute sa parade torse nu en 2016. Le fils de l’ancien joueur de Seattle n’a pas menti, en marchant près du bus sans sa chemise, qu’il a vite abandonnée.

De son côté, pour sa quatrième parade, Draymond Green a davantage pensé à ses jeunes coéquipiers.

« Ce qui m’apporte le plus de joie, c’est de voir ces gars gagner pour la première fois », explique ainsi l’intérieur de Golden State. « Dans un parcours, on veut toujours retrouver cette sensation de la première fois. La réalité, c’est que ça ne revient jamais. La seule façon de la ressentir encore, c’est de passer par Wiggins, Poole, GP, Otto Porter Jr, Moses Moody… On le ressent à travers eux. »