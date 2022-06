Free agency 2022 | Le Top 10 des arrières

La saison NBA terminée et la Draft 2022 passée, c’est maintenant l’heure de la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet.

Cette année, elle débutera à partir dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, à minuit en France (18 heures à New York). Comme toujours, les signatures ne deviendront officielles qu’une fois la période du moratoire levée, une semaine après l’ouverture de la « free agency », le 6 juillet à 18h00 en France (12h00 à New York).

Cette année, le poste d’arrière est dominé par trois joueurs de calibre All-Star dont la situation contractuelle pourrait se décanter dès les premières minutes. Ensuite, il y a un grand nombre de bons « role players », certains en quête d’une prolongation de contrat, d’autres plutôt à la recherche d’un nouveau départ sur le plan sportif.

1 – Bradley Beal (29 ans – player option – Washington Wizards)

Stats 2021/22 (saison régulière ) : 23.2 points, 4.7 rebonds, 6.6 passes

Bradley Beal devrait, a priori, continuer d’écrire son histoire à Washington. ESPN avance en effet que l’arrière devrait décliner sa « player option » pour la saison prochaine ce jeudi (36.4 millions de dollars), pour prolonger dans la foulée avec les Wizards.

Le contrat est prêt, et il s’élèverait à 248 millions de dollars sur cinq ans, soit le contrat le plus conséquent de tous les temps, que seul le double MVP en titre Nikola Jokic pourrait dépasser s’il venait à prolonger avec les Nuggets cet été.

Parmi les tous meilleurs joueurs potentiellement disponibles sur le marche cet été, Bradley Beal devrait donc sceller son avenir très rapidement, dès les premières minutes qui vont suivre l’ouverture de la « free agency ».

2 – James Harden (32 ans – player option – Philadelphia 76ers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 22 points, 7.7 rebonds, 10.3 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 18.6 points, 5.7 rebonds, 8.6 passes

Détenteur d’une « player option » de 47.4 millions de dollars pour la saison prochaine, James Harden devrait faire jouer sa clause libératoire jeudi soir, pour ensuite prolonger avec les 76ers.

C’est effectivement ce que rapporte ESPN, qui évoque un contrat de deux saisons, à un tarif légèrement inférieur au maximum, pour ainsi permettre à ses dirigeants de conserver une certaine marge de manœuvre sur le plan financier pour recruter d’autres renforts pour la saison 2022/23. Comme PJ Tucker.

3 – Zach LaVine (27 ans – non protégé – Chicago Bulls)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 24.4 points, 4.6 rebonds, 4.5 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 19.3 points, 5.3 rebonds, 6 passes

Alors que son contrat de quatre ans signé en 2018 est désormais terminé, l’arrière des Bulls est free agent non protégé, et peut donc signer où bon lui semble.

Les Bulls devraient naturellement être sa priorité, même s’il avait prévenu sa franchise en fin de saison qu’il entendait bien profiter de ce statut pour peser le pour et le contre de chacune de ses options.

Pas franchement gâté sur le plan sportif depuis le début de sa carrière, ni par le sort avec des genoux opérés, Zach LaVine a enfin goûté aux playoffs ce printemps, après une saison 2021/22 convaincante des Bulls. Ses dirigeants ont mis le paquet l’été dernier pour l’entourer au mieux, et on imagine qu’ils ont donc sa confiance au moment d’aborder ce mois de juillet crucial pour la suite de sa carrière.

Parmi les concurrents potentiels de la franchise de Chicago, il faudra garder un œil sur les Mavericks, qui sont intéressés par son profil et qui pourraient en faire le remplaçant de Jalen Brunson, si celui-ci venait à s’envoler pour New York.

4 – Anfernee Simons (23 ans – protégé – Portland Trail Blazers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 17.3 points, 2.6 rebonds, 3.9 passes

La jeune pépite des Blazers devrait poursuivre sa carrière dans l’Oregon. A la fois le présent de la franchise avec Damian Lillard, et le futur avec le rookie Shaedon Sharpe, l’arrière de 23 ans ne va pas manquer d’options.

Son contrat rookie terminé, il est free agent protégé, et les Blazers ont donc la main sur son futur. Le club peut lui proposer une « qualifying offer » de 5.8 millions de dollars pour la saison 2022/23, mais on imagine que les deux camps préfèrent sceller son avenir dès cet été, et donc signer une prolongation dès le 1er juillet.

Par ailleurs, si Anfernee Simons venait à accepter une offre d’une autre équipe, potentiellement largement supérieure à celle que ses dirigeants ont en tête, les Blazers pourront tout de même s’aligner pour le conserver. D’où l’intérêt pour la franchise de le prolonger rapidement, avant que les enchères n’explosent…

5 – Collin Sexton (23 ans – protégé – Cleveland Cavaliers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 16 points, 3.3 rebonds, 2.1 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : n’a pas joué

Après une saison écourtée (11 matches) à cause d’une déchirure du ménisque du genou gauche, Collin Sexton n’aborde pas nécessairement cette « free agency » 2022 dans une position confortable, puisque sa blessure a fait chuter sa valeur sur le marché.

Les Cavaliers ont la main sur son avenir puisqu’il est free agent protégé, mais le club n’en fera peut-être pas sa priorité. Car les hommes de JB Bickerstaff viennent de gagner 44 matches sans lui, et l’idée de faire sauter la banque pour un joueur qui revient d’une blessure importante pourrait ainsi refroidir ses dirigeants.

Surtout que depuis sa blessure en début de saison, les Cavaliers ont recruté sur son poste : Caris LeVert par transfert en cours d’année, et qui pourrait bien prolonger dès cet été, puis Ochai Agbaji par la Draft, jeudi soir.

Le scénario le plus probable est donc un départ de Collin Sexton cet été. On imagine que les Cavaliers vont tenter de le conserver, mais pourraient être contraints de le laisser filer, face à des offres supérieures sur lesquelles ils ne pourront pas s’aligner.

6 – Malik Monk (24 ans – non protégé – Los Angeles Lakers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 13.8 points, 3.4 rebonds, 2.9 passes

7 – Donte DiVincenzo (25 ans – protégé – Sacramento Kings)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 9 points, 4 rebonds, 2.8 passes

8 – Kentavious Caldwell-Pope (29 ans – non garanti – Washington Wizards)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 13.2 points, 3.4 rebonds, 1.9 passes

9 – Victor Oladipo (30 ans – non protégé – Miami Heat)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 12.4 points, 2.9 rebonds, 3.5 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 10.6 points, 3.4 rebonds, 2.1 passes

10 – Gary Harris (27 ans – non protégé – Orlando Magic)

Stats 2021/22 (saison régulière ) : 11.1 points, 2 rebonds, 1.8 passes

Autres : Lonnie Walker IV (protégé), Shake Milton (team option), Austin Rivers (non protégé), Jeremy Lamb (non protégé), Ben McLemore (non protégé)…

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses rookies lors de sa dernière année de contrat. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.