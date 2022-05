Les Mavericks davantage intéressés par Zach LaVine que par Rudy Gobert ?

Après avoir réussi une excellente saison, avec cette finale de conférence, les Mavericks devront faire les bons choix cet été pour tenter de confirmer lors de l’exercice 2022/23.

On sait déjà que la franchise veut conserver Jalen Brunson et que Tim Hardaway Jr, blessé pendant la deuxième partie de saison régulière et l’intégralité des playoffs, sera de retour la saison prochaine. Néanmoins, pour épauler Luka Doncic, Dallas aura besoin de renforts.

Pendant un temps, le nom de Rudy Gobert revenait régulièrement dans le Texas. Son avenir à Utah est flou et ses qualités défensives seraient idéales pour Dallas, qui manque de protection du cercle.

Mais Marc Stein explique que les dirigeants des Mavericks seraient de moins en moins déterminés à faire venir le triple défenseur de l’année. Ils auraient un autre joueur, d’un tout autre profil dans leur viseur : Zach LaVine. Le profil de scoreur du All-Star, capable de sanctionner de loin mais également de « slasher » dans les défenses, serait parfait pour épauler Luka Doncic et ainsi forcer les défenses à relâcher leur pression sur la star slovène.

L’arrière de Chicago est libre cet été et il a été très clair sur ses intentions : aucune priorité donnée aux Bulls, toutes les options sont donc ouvertes et surtout, il veut un contrat maximum.

Sauf que pour signer Zach LaVine, les Mavericks devront obligatoirement monter un « sign-and-trade ». La franchise est déjà dans le rouge financièrement et elle ne peut pas offrir des millions à l’ancien de Minnesota. Un transfert à deux ou trois équipes serait par conséquent la seule solution pour le faire venir dans le Texas.