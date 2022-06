Stephen Silas séduit par son nouveau groupe

Rafael Stone, le GM des Rockets, se félicitait récemment des choix de la Draft, avec les arrivées de Jabari Smith Jr., Tari Eason et TyTy Washington. Le dirigeant a notamment mis l’accent sur les qualités défensives des deux premiers cités, qui seront précieuses.

Stephen Silas n’est pas moins optimiste face à ce nouveau groupe, où trois rookies entrent quand Christian Wood sort, toujours aussi jeune et inexpérimenté.

« Je suis avant tout excité », annonce le coach des Rockets au Houston Chronicle. « Le défi, c’est d’ajouter trois jeunes à d’autres joueurs qui avaient 19 ans l’an dernier et 20 cette année. Et les attentes, c’est de construire de bonnes habitudes, qui doivent conduire à des victoires et du progrès. Une partie de la progression, c’est de gagner. Je crois en ce groupe, dans le travail de Rafael Stone. »

La franchise texane est passée de 17 victoires en 2021 à 20 en 2022. L’amélioration n’est pas véritablement fulgurante, mais Silas avait néanmoins constaté des progrès entre les deux saisons. Il souhaite continuer dans cette direction, toujours avec des succès de plus au classement.

« Il va falloir être patient », prévient tout de même l’entraîneur. « On parle tous de victoires, de défense, ce qui est très bien. Mais on doit construire des habitudes de la gagne et ça prend du temps. On a vu une amélioration cette année, entre le début et la fin de la saison. Je m’attends à ce que ça aille un peu plus vite la saison à venir, car on est déjà installé. On va faire un bond en avant. »

Stephen Silas a lui aussi son « et en même temps ». Il veut progresser, gagner plus de matches, mais demande aussi de la patience. Le groupe est très jeune et on ne peut pas attendre des miracles de joueurs qui n’ont qu’une ou deux saisons NBA dans les jambes.

« J’ai appris que la patience est une vertu. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a aussi des attentes. D’un côté, il faut être patient, de l’autre, il faut les pousser sans les surcharger. Il faut trouver l’équilibre et la saison passée, on en était là. J’ai de bonnes sensations pour cela aujourd’hui. »