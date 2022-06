Shai Gilgeous-Alexander va jouer avec le Canada

A partir de lundi, la fédération canadienne réunit la sélection qui participera à la fenêtre internationale pour les qualifications pour la Coupe du monde 2023. Parmi les 16 joueurs, quatre NBAers : Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Nickeil Alexander-Walker (Jazz), Dwight Powell (Dallas) et Kelly Olynyk (Detroit).

R.J. Barrett (New York), Oshae Brissett (Indiana), Khem Birch (Toronto), Luguentz Dort (Oklahoma City), Jamal Murray (Denver) et Kevin Pangos (CSKA Moscow) seront au camp, mais ils ne joueront pas. Deux absents de marque : Andrew Wiggins, tout juste champion NBA, et Chris Boucher, free agent.

Le 1er juillet, le Canada affronte la République dominicaine à Hamilton, puis se rendre dans les Iles Vierges le 4 juillet. Avec quatre victoires en quatre matches, le Canada a déjà validé son billet pour la deuxième phase.

Pré-selection : Kyle Alexander, Nickeil Alexander-Walker, Trae Bell-Haynes, Aaron Best, Kenny Chery, Zach Edey, Melvin Ejim. Shai Gilgeous-Alexander, Kaza Kajami-Keane, Conor Morgan, Jean-Victor Mukama, Kelly Olynyk, Dwight Powell, Kassius Robertson, Phil Scrubb, Thomas Scrubb.