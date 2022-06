Rudy Gobert bientôt transféré ? Le Jazz ne le bradera pas !

Évoqué dans plusieurs rumeurs de transfert ces dernières semaines, que ce soit à Chicago ou à Dallas, voire encore à Atlanta, Rudy Gobert serait bel et bien « transférable ».

Selon The Athletic, la franchise d’Utah a effectivement discuté de plusieurs échanges concernant le pivot tricolore. Mais le Jazz ne serait pas prêt à « brader » son triple meilleur défenseur et triple All-Star non plus. Il faudrait une « offre majeure » pour convaincre les dirigeants d’Utah de se séparer de leur « Stifle Tower ».

La piste Atlanta « largement exagérée »

Avec son contrat de cinq ans à 205 millions de dollars, Rudy Gobert ne sera pas facile à échanger, d’autant que le marché propose déjà pas mal de pivots de talent, dont Deandre Ayton, qui est free agent, et Myles Turner ou Clint Capela, qui seraient aussi « transférables ».

A propos de ce dernier, et Atlanta plus généralement, The Athletic rapporte également que la rumeur liant Rudy Gobert et les Hawks a été « largement exagérée ». Si Clint Capela a bien été au centre de discussions avec les Wolves récemment, Atlanta ne serait pas forcément prêt à assumer le salaire de Rudy Gobert quand Clint Capela propose le même type de profil de défenseur – rebondeur, pour quasiment la moitié du prix (18 millions la saison contre 38 millions pour Rudy Gobert). D’autant plus qu’il est apprécié par Trae Young et les Hawks.