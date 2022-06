Rudy Gobert pisté par les Bulls ?

Puisque Donovan Mitchell serait intouchable, les rumeurs vont s’intensifier autour du sort de Rudy Gobert. Il faudra attendre le nom du futur coach du Jazz pour avoir une idée du projet du Jazz, mais quelques équipes ont déjà appelé la direction pour tâter le terrain.

The Ringer confirme que les Raptors auraient un oeil sur le Français, et sur le papier, il apporterait une très grosse plus-value. Reste à savoir ce que Toronto pourrait lâcher pour le récupérer… Nos confrères donnent le nom d’une nouvelle formation, et il s’agit des Bulls.

L’équipe a calé dans la dernière ligne droite, et on ne sait toujours pas si Zach LaVine sera prolongé. La priorité serait de renforcer le secteur intérieur, et Rudy Gobert serait dans leur viseur. Un simple « swap » avec Nikola Vucevic serait logique, et marquerait un vrai tournant côté Utah avec l’arrivée d’un pivot offensif.

Il y a une semaine, le Bleacher Report avait proposé cet échange : Rudy Gobert à Chicago, contre Nikola Vucevic, Patrick Williams et Javonte Green.

Mitchell Robinson comme plan B ?

Pour Chicago, l’arrivée de Rudy Gobert changerait le visage de l’équipe, plus particulièrement en défense, et de l’autre côté du terrain, ses écrans seraient très appréciés par DeMar Derozan ou Zach LaVine, s’il est toujours là. Sans oublier qu’un Lonzo Ball, s’il est rétabli, pourrait le servir à foison au-dessus du cercle.

Comme plan B, The Ringer évoque la piste de Mitchell Robinson, l’intérieur des Knicks, autre spécialiste du contre.