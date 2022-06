À Utah, Donovan Mitchell serait intransférable

Le départ de Quin Snyder, mal accepté par Donovan Mitchell, a relancé les rumeurs sur un échange de l’arrière All-Star pendant l’été. Depuis l’élimination du Jazz au premier tour des playoffs, il se murmure que Donovan Mitchell ou Rudy Gobert est de trop, et que l’un des deux fera ses valises. Première information délivrée par The Athletic, Donovan Mitchell est intouchable.

Selon nos confrères, plusieurs équipes ont appelé la direction du Jazz pour la questionner sur le sort de son arrière vedette, et la réponse serait la suivante : l’effectif continuera d’être construit autour de Donovan Mitchell. Sauf « offre monstrueuse », ils n’ont pas l’intention de l’échanger, et leur priorité sera de trouver un coach capable de tirer le meilleur de leur meilleur marqueur.

A propos de Rudy Gobert, c’est plus flou, et quelques franchises seraient intéressées par son profil d’intimidateur. On avait évoqué les pistes de Dallas, de Toronto, voire d’Atlanta. Des bookmakers ont même mis en ligne des paris sur l’avenir du Français, et les parieurs misent sur un départ chez les Raptors, et le maintien de Donovan Mitchell au Jazz.

Plus concrètement, des équipes se renseigneraient sur Rudy Gobert et Bojan Bogdanovic, et le Jazz aurait prévu d’être très agressif sur le marché des transferts. Avant cela, il faudra trouver un coach, et ce ne sera pas simple de faire oublier Quin Snyder.