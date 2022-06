Utah : un jeune assistant pour prendre la suite de Quin Snyder ?

Trois semaines après le départ surprise de Quin Snyder, toujours aucune « short list » du côté du Jazz pour le remplacer. La direction a rencontré une quinzaine d’entraîneurs, et pour l’instant, très peu d’infos filtrent. Mais selon Marc Stein, la tendance serait plutôt d’imiter les Grizzlies, les Celtics ou encore les Lakers en donnant sa chance à un jeune assistant.

Utah en a vu plusieurs, et deux noms sortiraient du lot : Will Hardy et Kevin Young. Le premier est un vrai « Popovich Boy » puisqu’il a débuté aux Spurs à 25 ans, et il a gravi tous les échelons, avant de voler de ses propres ailes pour devenir cette saison le bras droit d’Ime Udoka aux Celtics. A 37 ans, cet assistant de l’équipe des Etats-Unis a parfaitement le profil recherché.

Idem pour Young, 40 ans, actuellement aux Suns. Avant de rejoindre Monty Williams à Phoenix, il avait passé neuf ans comme « head coach » en G-League, pour les Delaware Blue Coats, l’Iowa Energy et l’Utah Flash, puis quatre comme assistant aux Sixers. Comme Nick Nurse, il a fait ses débuts en Europe, puisqu’il a commencé sa carrière de coach en Irlande.