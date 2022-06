Recruter des coaches, Danny Ainge sait faire. En 2004, il avait fait venir Doc Rivers à Boston, puis Brad Stevens en 2013. Près de dix ans après cette dernière expérience en la matière, le directeur général du Jazz retrouve les joies des entretiens d’embauche pour trouver un remplaçant à Quin Snyder.

Coacher l’une des équipes les plus victorieuses de ces six dernières années, portée par la doublette Donovan Mitchell – Rudy Gobert ? « C’est séduisant, c’est sûr », qualifie le dirigeant, en ajoutant toutefois : « Je pense qu’il y a un peu d’incertitude quant à la direction que va prendre la franchise, il peut y avoir de l’hésitation. »

Ce flou est lié à cette nouvelle élimination précoce en playoffs, avec le départ de Quin Snyder qui s’en est suivi, qui pourrait avoir des conséquences sur la composition de l’équipe la saison prochaine.

Malgré cette introspection qui s’impose, l’ancien président des Celtics assure que le poste vacant intéresse beaucoup et que « beaucoup de coachs meurent d’envie » de l’occuper. « Je crois qu’on va être en mesure de trouver un bon entraîneur et quelqu’un qui sera très enthousiaste à l’idée d’être ici. »

Six semaines pour signer Quin Snyder

Sans en dire davantage sur le profil du coach recherché, le dirigeant rapporte que la franchise a déjà identifié et contacté des techniciens. Mais ce recrutement pourrait prendre du temps. La franchise de Salt Lake City, qui avait mis environ six semaines pour signer Quin Snyder en 2014, ne va pas se précipiter.

« C’est rare, mais c’est une bonne chose » juge le dirigeant. « Beaucoup des membres du staff sont sous contrat et ont l’opportunité de faire plus. Alex (Jensen, assistant) va diriger notre ligue d’été et les séances d’entraînement. Je crois que nous sommes en très bonne position. Nous pouvons prendre notre temps et faire les choses correctement », souhaite Danny Ainge qui considère les joueurs comme des « partenaires » dans ce genre de processus.

Une chose est sûre, le nouvel arrivant devra être en mesure de gérer au mieux le « chaos » qui peut exister dans une franchise. «Tout le monde veut une machine parfaitement rodée, mais mon expérience NBA me dit que la plupart des grands joueurs et des grandes équipes baignent surtout dans le chaos. Vous gérez beaucoup de chaos et parfois vous devez vous concentrer en partie là-dessus plutôt que sur le basket. »

Le Jazz fera sans doute le nécessaire durant l’intersaison pour éviter que ce chaos prenne le pas sur le reste…