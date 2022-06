Les Pacers prêts à transférer Malcolm Brogdon et Myles Turner

On le pensait à l’abri avec le départ de Domantas Sabonis vers Sacramento, mais visiblement, Myles Turner est lui aussi sur la sellette à Indiana. The Athletic nous informe en effet que la franchise discute sérieusement autour des transferts du pivot et de Malcolm Brogdon.

Ce n’est néanmoins pas vraiment une surprise puisque des rumeurs ont été régulièrement évoquées autour de ces deux joueurs ces derniers mois.

Nos confrères annoncent que les Hornets sont intéressés par Myles Turner, tandis que les Wizards et les Knicks ont un œil sur Malcolm Brogdon. L’intérêt de New York pour le meneur de jeu d’Indiana n’est pas nouveau et pour faire céder les Pacers, les Knicks possèdent le 11e choix de Draft.

De son côté, Washington a le 10e choix à proposer et ESPN expliquait récemment que la franchise de la capitale serait prête à l’échanger pour obtenir un joueur d’expérience pour accompagner Bradley Beal sur les lignes arrières. C’est typiquement le profil de Malcolm Brogdon, malgré ses nombreux pépins physiques depuis deux saisons.

Cette volonté de discuter avec d’autres franchises pourrait logiquement faire penser que les Pacers sont pleinement lancés dans un processus de reconstruction, autour de Tyrese Haliburton et avec leur 7e choix de la Draft. Or, The Athletic précise que les dirigeants pourraient tout aussi bien réorganiser leur groupe avec d’autres vétérans que de repartir de zéro avec uniquement des jeunes joueurs.

Peut-être que c’est la qualité des monnaies d’échange proposées contre Myles Turner et Malcolm Brogdon qui va guider la stratégie adoptée par les Pacers pour rebondir après une saison ratée (25 victoires, 57 défaites), sans « play-in » ni playoffs pour la première fois depuis 2015.