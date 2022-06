Patrick Williams a pu goûter aux exigeants workouts de DeMar DeRozan

DeMar DeRozan avait prévenu, lors de sa conférence de presse de fin de saison, que Patrick Williams serait sa principale « victime » durant l’intersaison.

L’arrière/ailier vétéran avait en effet prévu d’inviter son coéquipier sophomore chez lui à Los Angeles pour l’aider à lui faire passer un cap, l’ailier de 20 ans ayant manqué pratiquement toute la saison en raison d’une blessure au poignet suite à une grosse faute de Mitchell Robinson. DeMar DeRozan a tenu sa promesse, et Patrick Williams a donc été invité à donner son retour sur cette expérience dans le podcast de Stacey King « Gimme the Hot Sauce ».

Réveil à 3h30, rendez-vous en salle de musculation à 5h00…

Patrick Williams en a-t-il bavé ? « Clairement ! Mais ça a été fun pour moi de pouvoir être à ses côtés, à assister à son programme, sa routine et ce qui a fait qu’il est le joueur qu’il est », a-t-il répondu.

Le programme était effectivement relevé puisqu’il devait se lever à 3h30 du matin pour être en place en salle de musculation pour 5h du matin ! Après une séance complète, les deux joueurs se retrouvaient sur le parquet pour une bonne heure d’exercice pratique, avant de prendre une pause pour remettre le couvert l’après-midi. « C’est sa routine », a poursuivi Pat Williams, mettant en avant la force mentale de DeMar DeRozan.

« Tout ce qu’il fait a un aspect mental. Se lever tôt le matin, et voir si tu peux être à fond dès 5 heures. Est-ce que tu peux tenir le coup sur la durée de la séance de musculation ou la session d’entraînement ensuite ? Est-ce que tu arrives à rester concentré alors que tu viens de faire de la muscu et que tu t’es levé tôt ? Est-ce que tu peux surmonter la fatigue ? ».

Un programme chargé jusqu’à la reprise

Pour prolonger le plaisir, les deux joueurs se sont également adonnés à des séances d’un-contre-un animées.

« On se rentre dedans durant ces exercices. Je pense que c’est encore quelque chose d’autre qui le rend si fort. Il affronte des personnes différentes chaque été. Il invite différentes personnes chaque été, il les affronte lors des séances d’entraînement. Il a été défendu par tellement de personnes différentes pendant les entraînements que le jeu devient une sorte de seconde nature pour lui ».

L’intersaison est encore longue pour Patrick Williams. Ses axes de travail sont déjà identifiés en vue de sa troisième saison dans la ligue et tiennent autour d’une notion : la régularité.

« Il y a eu des moments dans la saison ou lors de mon année rookie où je jouais bien, où je shootais plutôt bien, et d’autres moments où ça a été plus difficile. Je dois juste être plus régulier, que ce soit être agressif, attaquer la peinture, être à fond en défense, prendre des rebonds », a-t-il ajouté. « J’ai montré ce que je pouvais faire et l’équipe a confiance en moi. À moi d’être plus régulier à présent, c’est un truc que j’ai appris en côtoyant Nikola Vucevic, Zach LaVine, Lonzo Ball et DeMar et que je vois aussi depuis que je suis en NBA de la part de très bons joueurs. Ça peut arriver d’avoir un mauvais match, mais ils gardent toujours la même approche dans la façon dont ils jouent. C’est un point important, avec pour moi la nécessité de bosser mon tir, mon maniement du ballon, être plus à l’aise sur le pick-and-roll, en tant que porteur du ballon et poseur d’écran ».