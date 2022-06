Milwaukee aimerait conserver Jevon Carter et Wes Matthews

Le GM des Bucks Jon Horst s’est exprimé sur les premiers étapes qui vont marquer l’intersaison de son équipe, avec la Draft le 23 juin puis l’ouverture de la « free agency ». Trois joueurs sont concernés par une « player option » : Bobby Portis, Pat Connaughton et Thanasis Antetokounmpo.

Le petit frère de Giannis Antetokounmpo a déjà indiqué qu’il allait prolonger, Pat Connaughton devrait suivre, lui qui a envoyé des signaux en ce sens. Reste le cas Bobby Portis, dont le choix fera forcément évoluer le plan des Bucks pour l’intersaison. Pour l’heure, la balle est en tout cas dans son camp.

« Aujourd’hui, nous sommes fortement concentrés sur la Draft de jeudi. On a un genre de plan et de pistes concernant les trades et les différentes choses que nous pouvons faire. Lorsqu’on aura terminé ça et qu’on s’approchera de la free agency, on sera alors prêts à s’adapter à ces décisions », a déclaré Jon Horst.

Trois autres joueurs sont également sur la sellette et se préparent à aborder l’intersaison en tant que « free agents » non protégés : Wesley Matthews, Jevon Carter et Serge Ibaka Pour les deux premiers, Jon Horst a été convaincu de leur apport et a bon espoir de les conserver.

« Compétiteur ultime, coéquipier ultime. Il comprend son rôle, et comment le maximiser. J’aime ce qu’il a fait. Je pense que si nous avons l’opportunité de le faire revenir, et je sais qu’il a dit que c’est quelque chose qu’il aimerait faire, j’espère que nous pourrons trouver une solution le moment venu », a-t-il glissé au sujet de Wes Matthews avant d’évoquer Jevon Carter. « Je pense que Jevon a retrouvé son meilleur visage avec nous. Je pense qu’avec un peu de chance, il aimerait revenir ici, nous aimerions essayer de trouver un moyen de le faire revenir ».

Restera ensuite à évoquer la situation de Serge Ibaka (32 ans), qui pourrait être plus ou moins prioritaire pour Milwaukee, en fonction du choix de Bobby Portis.