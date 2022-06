Le 5 avril, les Suns infligeaient une énième défaite aux Lakers, balayant par la même occasion les derniers espoirs de « play-in » de la troupe de Frank Vogel. Ce match était le dernier disputé par Anthony Davis, revenu de l’infirmerie quelques jours plus tôt pour tenter de sauver la saison des Californiens. Ce match était également la dernière fois que l’intérieur que se retrouvait balle en main pour shooter.

Lors de son passage sur une chaîne YouTube de « gaming », l’octuple All-Star a en effet révélé ne pas avoir shooté depuis cette date. Une déclaration qui a pu interroger certains fans des Lakers ou commentateurs alors que « AD » a terminé la saison dernière avec une production statistique en-deçà de ses moyennes en carrière, dont l’un de ses pires pourcentages à 3-points (19%), en seulement 40 matches.

Il n’en fallait pas davantage pour que LeBron James poste une compilation vidéo sur Instagram pour rappeler de quoi son coéquipier est capable. Avec ce commentaire : « Méprenez-vous si vous voulez ! Il est temps qu’il vous rappelle une fois de plus qui IL est !!! Et j’ai hâte de le voir déchaîné ! »

Leur nouveau coach, Darvin Ham, a également défendu la position de l’intérieur de se passer de tir pendant plus de deux mois. « J’ai joué huit ans dans la ligue et participé à de longs parcours en playoffs, alors il y a un moment en fin d’année où il faut prendre soin de son corps », juge le champion NBA 2004 avec les Pistons. […] « Retrouver un ballon arrive généralement au milieu de l’été. Vous pouvez faire quelques tirs ponctuels, mais pour ce qui est des entraînements durs et épuisants, c’est généralement repoussé vers le milieu de l’été. C’est juste un principe général pour les joueurs NBA, qui consiste à prendre le temps de remettre son corps en forme, de le renforcer dans différents domaines en mobilité ou en agilité. »

Anthony Davis a d’ailleurs récemment précisé qu’une intersaison typique chez lui passait par quatre semaines complètes de repos après la saison, six semaines de musculation stricte puis du travail basket six semaines avant le camp d’entraînement. Il semble donc être fidèle à cet agenda…

« Il a ses priorités. Je n’accorde pas trop d’importance à la tempête qui a suivi ce commentaire. Je sais qu’il est bien mentalement et en bonne forme physique. Je suis complétement à l’aise avec son processus », assure Darvin Ham qui a fait de la santé de l’intérieur la clé de la réussite des Lakers.