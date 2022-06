La Draft approche à grands pas. Et le 23 juin, une soixantaine de jeunes hommes (au moins les 30 premiers à minima, qui décrocheront un contrat garanti) vivra une expérience unique, celle qui va changer leur vie pour toujours et marquera le début de leur carrière professionnelle dans la plus prestigieuse ligue du monde.

À l’approche de cette cérémonie, les témoignages ont tendance à se multiplier, sur la façon dont les joueurs ont vécu ce moment unique et les conseils à délivrer à la relève.

« Il suffit d’en profiter et d’être dans le moment présent, comme si c’était ce pour quoi vous vivez, pour intégrer une structure NBA et c’est juste comme si vous étiez sur le seuil de la porte. Que vas-tu faire ? », a pour sa part suggéré Kyle Kuzma, qui n’est pas prêt d’oublier le soir du 22 juin 2017.

21 workouts pour se donner toutes les chances de réussir

Parmi ses premiers souvenirs qui reviennent cinq ans après, c’est d’abord l’exigence du processus « pré-draft » qui l’a marqué puisqu’il a effectué 21 workouts, pour autant de voyages à travers les Etats-Unis.

« Je devais le faire pour sortir de la galère. J’avais parfois trois workouts en quatre jours, parfois des « back-to-back », j’étais à fond dedans. Je devais le faire parce que personne ne pensait que j’étais un joueur NBA à l’époque, donc j’ai dû prouver à beaucoup de gens qu’ils avaient tort, mais c’était une super période ».

Cette période était la plus éprouvante mais reste positive du fait qu’il avait encore le sentiment d’avoir le contrôle. C’est lorsque la série d’entretiens s’est terminée que l’attente a commencé jusqu’à la Draft, accompagnée d’une certaine nervosité. « Je tremblais », s’est-il souvenu.

Le jour J, Kyle Kuzma n’était pas au Barclays Center mais au sein de la maison du meilleur ami de sa mère, autour d’environ 70 personnes « sans climatisation ». Les 15 premiers choix ne l’ont pas particulièrement chamboulé. Les 15 suivants ont en revanche été beaucoup plus étouffants.

« Le 27e arrive, et je remarque que des tas de gens viennent dans le salon pour regarder, alors je me dis : ‘Ok, il se passe peut-être quelque chose’. Et c’est ce qui s’est passé, et tout le monde a explosé. J’ai dû sortir de la maison, tout le monde me bousculait », a-t-il confié.

Autant d’émotion que lors du titre de champion

La suite a été un cocktail d’émotions fortes. Sa mère a donc pleuré, embrassant tous ceux qu’elle a croisé sur son chemin ce soir-là. Et lui aussi, lorsqu’il s’est enfermé dans la salle de bain pour essayer de se remettre de ses émotions. Drafté par les Nets, il a rejoint les Lakers dans la foulée.

Cinq ans après, Kyle Kuzma est désormais un joueur référencé en NBA. Après avoir fait ses preuves à LA, il a pris une nouvelle dimension depuis son arrivée à Washington en terme de statut. Le soir de la Draft restera un moment fort, qui n’a été égalé jusqu’à présent que par son titre de champion NBA en 2020, dans la bulle avec les Lakers.

« Une fois que vous atteignez de grandes étapes, vous faites toujours une introspection. Je devais être à la salle huit heures par jour. J’ai dû sauter des fêtes. J’ai dû faire ceci, faire cela. C’est pour ça qu’on a fait tout ces sacrifices. Ce sont des moments de larmes, puis de joie. Des larmes, et de la joie », a-t-il conclu.