Draymond Green a climatisé le TD Garden

C’est par des « Fuck You Draymond » que les Warriors ont accueilli Draymond Green dans le vestiaire pour fêter le titre. À Golden State, on a de l’humour, et de la mémoire. Personne n’a oublié les insultes du Game 3, et finalement, cette troisième manche aurait eu l’effet d’un électrochoc pour l’intérieur All-Star. Transparent, et presque mangé mentalement par l’intensité et l’impact physique des Celtics, l’ancien meilleur défenseur de la NBA a su se calmer, et surtout retrouver son jeu.

La preuve avec ce Game 6 qu’il termine tout proche du « triple-double » avec 12 points, 12 rebonds, 8 passes, 2 interceptions et 2 contres. Il a même puni les Celtics à 3-points. Son panier à mi-distance, dans le 4e quart-temps, a aussi fait très mal, et ses premiers mots sont pour… le public de Boston !

« Gagner ici, dans cette salle, ça signifie beaucoup. Leur public m’a donné du fil à retordre. Mais vraiment… et donc gagner ici, c’est énorme » explique-t-il au moment de recevoir le trophée de champion NBA. « Et j’adore ce public. Il apporte une incroyable énergie, mais on a fait ce qu’on avait à faire. On a gagné ! »

« Je suis quelqu’un de résilient, et peut-être que les gens pensaient le contraire… »

Le symbole de la performance de Draymond Green, c’est ce 3-points dans le corner en première mi-temps. Après douze échecs de suite dans cette finale, il a enfin trouvé la cible. Et il en mettra même un deuxième après la pause.

Son calme a été olympien, même lorsqu’on lui siffle une faute sévère après un drive d’Al Horford. C’était du très grand Draymond Green, à des années-lumière du joueur du Game 3.

« Je n’ai rien appris sur moi-même dans cette série » assure-t-il. « Je suis quelqu’un de résilient, et peut-être que les gens pensaient le contraire… On ne m’a rien donné. Il a fallu que je bosse chaque seconde de ma vie pour en arriver là. Je n’ai pas beaucoup appris, mais je suis quatre fois champion NBA avec mes frères. »

Parmi ses « frères », il y a Klay Thompson, et il a une grosse pensée pour lui. « Quand on voit ce qu’il a traversé pendant deux ans… Ce n’était pas surprenant qu’on soit nul quand il n’était pas là… Mais il s’est battu, il est revenu le 9 janvier de cette année… Il y avait toutes ces histoires comme quoi il ne pouvait pas bouger… Il a vu tout ça, mais mon frère est champion NBA. Il ne perd pas, et on avait besoin lui pour gagner. Il est de retour, nous sommes de retour, et c’est magnifique ! »