Eurobasket 2022 | Nikola Jokic avec la Serbie !

Pour l’Eurobasket 2022 et les fenêtres de qualification pour la Coupe du monde, la Serbie sera privée de Bogdan Bogdanovic, opéré d’un genou, mais elle va recevoir un renfort de poids ! Directeur de la sélection, Dragan Tarlac a annoncé que Nikola Jokic s’était mis à la disposition de l’équipe nationale pour cet été.

Mardi, son agent avait publié sur les réseaux sociaux une photo de Jokic avec le maillot de la Serbie, imité quelques heures plus tard par la femme du double MVP de la NBA.

« Les joueurs de la NBA ont une limite quant au nombre maximum de jours qu’ils peuvent passer avec l’équipe nationale au cours d’un été » explique Tarlac. « Conformément à ces restrictions, Nikola Jokic a confirmé qu’il serait à la disposition de l’équipe pour la période du Championnat d’Europe, c’est-à-dire la fenêtre de qualification en août, et qu’il sera avec l’équipe nationale dès le premier jour lorsque les règles de la NBA le permettront. »

Alors qu’il devrait signer cet été le plus gros contrat de l’histoire de la NBA, Jokic devrait donc être présent pour le début de la deuxième phase de qualification pour la Coupe du monde, puis pour l’Eurobasket qui se déroule du 1er au 18 septembre. Son équipe évoluera dans un groupe D abordable avec la République tchèque, la Pologne, la Finlande, Israël et les Pays-Bas, avant de croiser avec le groupe C, celui de la Grèce, de l’Italie et la Croatie.