De nouvelles images de la Air Jordan 37

À chaque semaine son lot d’infos sur le nouveau modèle phare de « Jordan Brand », la Air Jordan 37. Pour la première fois, voici des clichés complets du modèle fini, habillé du coloris « White Bone ».

Celui-ci se présente avec une tige en tissage Leno blanc, complétée par une partie supérieure en noire et gris avec des notes de violet et de rouge, notamment pour faire ressortir le « Jumpman » sur la languette. La semelle, bien différente de la Air Jordan 36, est principalement noire, assortie de touches de violet, rouge et jaune.

La sortie de la Air Jordan 37 est attendue pour bientôt, avec un prix annoncé à 185 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la chaussure Nike Lebron 19 Low Safari, la version « Animal Pack » de la LeBron 19 low associe un imprimé léopard à l’avant et zèbre à l’arrière. Livraison et retour offert.