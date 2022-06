Avec la rénovation du Spectrum Center, les Hornets sont liés à Charlotte jusqu’en 2045

La nouvelle a été accueillie avec soulagement par la franchise des Hornets, satisfaite de voir la ville de Charlotte reconnaître l’impact économique et culturelle de leur présence pour la communauté locale, et consentir un joli chèque pour assurer le bon fonctionnement et la qualité d’équipements haut de gamme.

Le conseil municipal de la ville de Charlotte devait en effet valider hier la subvention d’un montant total de 275 millions de dollars visant à rénover le Spectrum Center « première destination de sport et de divertissement des Etats de Caroline (nord et sud) », a rappelé le communiqué des Hornets. C’est désormais acté.

102 millions supplémentaires vont ainsi été débloqués pour servir à la rénovation de la salle afin que celle-ci reste parmi l’une des plus modernes de la NBA, comme le prévoient les termes du partenariat initial public/privé partagé avec la ville, propriétaire du bâtiment.

Les travaux principaux qui s’élèveront à 42 millions de dollars concerneront les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, la réparation du toit et l’offre de restauration. Un centre d’entraînement autonome va également être construit, à hauteur de 60 millions de dollars, sur un lieu qui reste à définir.

Cette officialisation est assortie d’une autre bonne nouvelle puisque l’effort de la ville va être récompensé par une prolongation du bail des Hornets au Spectrum Center pour 15 ans de plus. Ainsi, alors que la franchise de Michael Jordan était assurée de résider au Spectrum Center jusqu’en 2030, le bail court désormais jusqu’en 2045.