La ville de Charlotte fait un gros chèque pour rénover le Spectrum Center

275 millions de dollars. C’est le montant total que va coûter le développement du Spectrum Center à la ville de Charlotte, une fois les prochains travaux réalisés. La plus grande ville de l’état de Caroline du Nord s’apprête en effet à faire valider un chèque d’un montant de 102 millions de dollars supplémentaires, par rapport aux 173 initialement prévus, afin de rénover l’enceinte des Hornets dans les prochaines années.

Cet effort fait suite à la prolongation du bail des Hornets au sein du Spectrum Center, de 2030 à 2045.

42 millions des fonds serviront à la rénovation de la salle afin que celle-ci reste parmi l’une des plus modernes de la NBA, comme le prévoient les termes du contrat. Les travaux principaux concerneraient les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, la réparation du toit et l’offre de restauration. Un centre d’entraînement autonome devrait également être construit, à hauteur de 60 millions de dollars, sur un lieu qui reste à définir.

Sur la dernière décennie, le Spectrum Center avait bénéficié de retouches pour environ 30 millions de dollars. C’est donc un gros lifting que s’apprête à recevoir la ruche des Hornets. Le montant exorbitant du chèque annoncé ne fait pas l’unanimité parmi les élus, même si Tracy Dodson, directrice du développement économique de la ville, a précisé que les fonds provenaient de taxes relatives au tourisme et non d’impôts fonciers.

Le conseil de la ville de Charlotte doit valider cette décision le 13 juin.