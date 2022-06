Draft 2022 | Malcolm Cazalon testé lui aussi par les Hornets

Après Hugo Besson puis Ismaël Kamagate la semaine passée, c’est désormais Malcolm Cazalon qui est testé par les Hornets. Le Français fait en effet partie des joueurs qui prendront part à un « workout » avec Charlotte.

Le jeune ailier tricolore (1m98), qui évolue depuis deux saisons en Serbie, avait retiré son nom de la Draft en 2021. Il retente sa chance cette année, malgré une saison tronquée à cause d’une blessure et une cote qui n’est pas bien haute pour cette Draft.

Pour rappel, la franchise de Michael Jordan, qui sera dirigée par Kenny Atkinson la saison prochaine, possède les 13e et 15e choix du premier tour, ainsi que le 45e choix au second tour.

#NBADraft workouts never sleep. Up next:

Ron Artest III (KW Titans/Canada)

Alex Barcello (BYU)

Buddy Boeheim (Syracuse)

Malcolm Cazalon (Mega Mozzart/Serbia)

Christian Koloko (Arizona)

Kur Kuath (Marquette)

— Charlotte Hornets (@hornets) June 13, 2022