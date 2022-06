Max Strus ne veut pas être un joueur unidimensionnel

Révélation de la saison du Heat au point de gagner sa place comme titulaire, Max Strus a bien conscience que l’effet de surprise ne fonctionnera plus la saison prochaine, et qu’il lui faudra devenir un joueur plus complet. À Miami, les joueurs unidimensionnels n’ont jamais manqué, qu’il s’agisse de Jason Kapono, James Jones, Wayne Ellington ou Duncan Robinson. Pour éviter justement de subir le même sort que son coéquipier, renvoyé au bout du banc, l’arrière de Miami se prépare à relever des défis.

« Certes, notre équipe n’a pas eu le résultat escompté mais si l’on considère l’année dans son ensemble, je pense que j’ai eu une saison plutôt réussie sur le plan personnel. J’ai beaucoup progressé, j’ai beaucoup appris. Il y a certainement des domaines à améliorer. Et c’est ce qui est passionnant dans ce sport, c’est ce qui vous pousse à continuer à vous épanouir, ce sont les défis qui viennent avec et les façons dont vous pouvez vous améliorer. »

À 26 ans, il sait que les défenses vont le serrer de près lorsqu’il sera derrière la ligne à 3-points. « Je dois juste être plus complet… Évidemment, les équipes vont me forcer à jouer à l’intérieur de l’arc. Je me dois d’être meilleur dans ce secteur. Mais je pense avoir fait un bond en avant comme joueur. »

Pour Pat Riley, sa dernière trouvaille doit bosser sur sa finition au cercle. « Il faut se développer en un joueur complet. Il faut être capable d’aller au cercle. Max doit être capable d’aller au cercle, et d’y finir. On ne peut pas aller au cercle et rater des layups. Il doit être capable de réussir des petits pull-up jumper ou des lay-up« .

Fier que Boston place Marcus Smart sur lui

Autre axe de progression, la défense évidemment. C’est ce qui handicape Duncan Robinson, mais Max Strus pense avoir une longueur d’avance de ce côté du terrain.

« J’ai toujours pensé que j’étais solide sur le plan défensif » poursuit-il. « Je pense que cette saison l’a prouvé aux autres. Je pense que j’ai obtenu plus de respect et que je gagne plus de respect dans la ligue comme défenseur. Et ce n’est pas quelque chose qui va disparaître. Les gens vont encore essayer de me cibler. J’espère qu’ils le feront, parce que je pense que cela les sort de leur rythme et de leur attaque. Je continue à prouver encore et encore que je peux défendre dans cette ligue et être un gars qui peut arrêter son adversaire. »

A propos de gagner le respect de ses pairs, il estime que la série face aux Celtics l’a conforté dans cette idée puisque Boston avait placé Marcus Smart sur lui.

« Il ont mis l’un de leurs meilleurs défenseurs sur moi, et personnellement, ça pourrait être comme un accomplissement, vu d’où je viens. Le fait d’être en playoffs, d’être titulaire, avec Marcus Smart qui défend sur moi, le meilleur défenseur de l’année. Cela signifie que quelque part, j’ai fait du bon travail cette année. Mais je dois trouver d’autres moyens d’être plus utile. »