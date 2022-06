Incertain, Robert Williams III sera testé avant le Game 5

Robert Williams III n’est pas épargné depuis le début des playoffs et se retrouve contraint de serrer les dents afin d’aider ses Celtics autant que possible sur ces Finals NBA. Le pivot s’est fait une nouvelle frayeur lors du dernier match en ressentant une douleur au genou et en demandant à sortir dans la foulée.

Même après coup, il se demande encore à quel moment il a pu se blesser.

« Je regardais la vidéo, et je ne peux pas spécialement vous dire si c’était sur un saut ou un atterrissage. C’est une douleur normale. Comme je l’ai dit, je me sens bien », a pourtant déclaré le joueur hier.

Son coach Ime Udoka s’est également montré rassurant, même s’il a indiqué que la participation de sa tour de contrôle pour le Game 5 n’était pas encore assurée.

« Il n’a pas fait quelque chose en particulier, donc il ne sait pas quand ça s’est produit. Il a juste sprinté d’un côté à l’autre après une possession et ça l’a gêné un peu, et c’est pourquoi il a demandé à sortir. Donc, ce n’était pas en rapport avec un incident spécifique. Nous avons revu le match et rien n’en est ressorti. Il va mieux, avec le jour de repos, sans match. Il va se reposer aujourd’hui et demain, et nous pensons qu’il sera prêt. Mais nous allons le tester avant le match, comme d’habitude », a-t-il prévenu.

Robert Williams III s’est avéré précieux depuis le début des Finals NBA avec 6.3 points à 95% de réussite au tir, 7.5 rebonds, 1.3 passe décisive, 1.3 interception et 3 contres en moyenne par match.