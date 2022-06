Golden State, souviens-toi le 13 juin 2019

« Trois ans. Wow. C’est passé si vite. » Klay Thompson ne savait pas que ce 13 juin était l’anniversaire de sa blessure au ligament croisé du genou gauche, contractée dans le Game 6 des Finals 2019 face aux Raptors.

Ce sont les journalistes, dimanche, en conférence de presse qui ont rappelé cette date à l’arrière de Golden State. Que garde-t-il en mémoire de ce jour et de ce match ? Et notamment de ce moment où il s’est blessé, a rejoint les vestiaires avant finalement de revenir sur le parquet pour shooter ses lancers-francs.

« Il y avait beaucoup d’émotions », raconte Klay Thompson. « On était vraiment proche du triplé, ce qui n’avait plus été fait depuis Shaquille O’Neal et Kobe Bryant. Je ne m’étais jamais blessé aussi gravement, donc je ne pensais pas que c’était sérieux. Je pensais que je m’étais fait une entorse du genou. On est en Finals, devant notre public, l’adrénaline est tellement forte qu’on perd un peu la raison. Courir avec un ligament croisé rompu, ce n’est pas très logique. »

Une équipe épuisée qui explose en quelques jours

Ce fut le début d’un long calvaire pour l’arrière californien. On le sait, après plus d’un an de rééducation, Klay Thompson s’est blessé à nouveau, avec une rupture du tendon d’Achille avant le début de saison 2020/21. Il n’est finalement revenu qu’en janvier 2022, 30 mois donc après ce fameux 13 juin 2019.

« J’étais en terre inconnue avec cette blessure au genou. J’avais toujours joué depuis le début de ma carrière. Le cycle a été assez long, pendant deux ans. Mais pour être ici aujourd’hui, je ne changerais rien. »

Ce soir-là, les Warriors ont non seulement perdu Klay Thompson, mais aussi les Finals puisque Toronto, qui menait 3-2 dans la série, a remporté ce Game 6. Quelques jours auparavant, c’est Kevin Durant qui s’était rompu le tendon d’Achille en début de Game 5. Un match exceptionnel à Toronto, gagné par Golden State.

« Ça semble si loin », commente Steve Kerr. « J’étais évidemment dévasté pour Klay, juste après la blessure de Kevin. On a été durement frappé deux matches de suite et on était épuisé émotionnellement après cinq années de suite en Finals. J’étais immensément fier de l’effort de mes joueurs, qui ont presque forcé un Game 7 à Toronto. Il y avait beaucoup d’émotions, mais les facteurs les plus importants, ce furent les blessures de Klay et Kevin. »

Beaucoup d’émotions à encaisser

Pendant ces longues secondes où Klay Thompson était au sol, à se tenir le genou, Stephen Curry était de l’autre côté du terrain. Assis et pensif, à mâchouiller son protège-dents.

« Durant s’était blessé quelques jours avant, maintenant Klay. Et on essayait de rester en vie », se remémore le meneur de jeu. « C’était aussi la fin de l’Oracle Arena. Il y avait vraiment beaucoup de choses à encaisser. C’est dur de dire comment on se sentait, car tout est mélangé. On a perdu le match, Klay s’est blessé et on savait qu’il serait absent un bon moment. Ce chapitre fera toujours partie de notre histoire et on en parlera pendant longtemps. J’espère qu’on pourra gagner ce Game 5 pour rendre hommage à ces trois ans. »

Et pour boucler la boucle en quelque sorte puisque les Warriors sont passés des sommets de la ligue en 2018 avec le titre face à Cleveland, avant de finir la saison régulière 2019/20 à la dernière place puis de rebondir cette année, avec une place en Finals. Un rebond qui serait même historique si Golden State devient champion d’ici quelques jours.

Cette date du 13 juin 2019 est par conséquent très importante pour la franchise. Mais pas pour tout le monde à quelques heures du Game 5 face à Boston…

« Ce n’est pas nécessaire de se souvenir de ça », répond Draymond Green, quand on lui pose la question, comme aux autres, de cette rencontre face aux Raptors. « On vit le moment, on reste positif. On n’a pas besoin de parler de ce qui s’est malheureusement passé il y a trois ans. C’est génial de voir Klay de retour à ce niveau, mais ce n’est pas nécessaire d’évoquer des moments d’il y a trois ans, qu’on ne veut pas revivre. »