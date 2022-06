Tony Parker ne ferme pas la porte à la NBA

Tony Parker a brillé en NBA comme joueur avec quatre titres de champion, six sélections au All-Star Game et un titre de MVP des Finals et il connaît autant de succès dans sa reconversion. Rien que comme dirigeant en France, il a également déjà remporté quatre titres de champion avec l’Asvel, trois chez les garçons, et un chez les filles.

En moins de dix ans, il est parvenu à replacer l’un des clubs français les plus mythiques au sommet de la hiérarchie dans l’hexagone et lui assuré une place en Euroleague.

Exportera-t-il un jour ses talents en NBA ? TP ne dit pas non, même s’il prend vraiment plaisir à apprendre le métier avec l’Asvel, champion en titre qui s’apprête à défier Monaco en finale de la Betclic Elite.

« Un de ces jours, j’essaierai la NBA »

« Je préfère le front office maintenant », a-t-il répondu, balayant ainsi l’option coach, évoquée dans la question. « Je suis à l’écart, on vient de gagner un match de demi-finale de la ligue française. On vise le « back-to-back ». Donc j’aime bien le côté front office. Et un de ces jours, j’essaierai la NBA, mais pour l’instant, je veux rendre service à mon pays. J’ai pris beaucoup de plaisir à diriger l’équipe masculine et l’équipe féminine. Et nous avons de supers jeunes gars dans l’académie que je suis en train de construire ici. Et nous avons peut-être le premier choix de Draft en 2023 (Victor Wembanyama). Il joue incroyablement bien ».

Tony Parker s’imagine forcément aux Spurs. « Je prends beaucoup de plaisir à pouvoir rendre à mon pays. Mais un de ces jours, vous savez, quand coach Pop prendra sa retraite, peut-être que je reviendrai » conclut-il ainsi.