Jaylen Brown, symbole de la nouvelle maturité de Boston

Première lame des Celtics lors de leurs deux succès aux Game 1 et 3, Jaylen Brown est un peu passé à côté du Game 2, à seulement 17 points en 17 tentatives de tirs (pour cinq réussites). Mais le jeune arrière de Boston a retenu la leçon. Comme face à chaque obstacle cette saison au final…

Responsabilisé offensivement par Ime Udoka, il récolte sur ces playoffs les fruits d’une très belle saison régulière, sa deuxième consécutive à 24 points, 6 rebonds et 3 passes de moyenne. Plus mature dans son approche des matchs, il assure parfaitement son rôle de lieutenant derrière Jayson Tatum, l’option n°1 des C’s.

« Le spacing. C’était comme ça toute la saison. Le spacing est essentiel », martèle Jaylen Brown dans sa conférence de presse d’hier. « Si on arrive à bien s’espacer sur le terrain, on peut voir les choses beaucoup plus facilement. Bien souvent cette saison, on était les uns sur les autres et on partait quand même en pénétration dans la raquette. Il n’y avait pas de joueurs démarqués sur les extérieurs. C’est comme ça qu’on accumulait les balles perdues. »

Parti de 6 points et 3 rebonds de moyenne lors de sa saison rookie, Jaylen Brown a atteint, dans sa sixième campagne professionnelle, un nouveau cap dans sa carrière. Comme son comparse Jayson Tatum.

« En général, les médias parlent surtout des capacités de scoreur mais tu peux peser sur le jeu de bien des manières : aux rebonds, à la création, et sur des passes qui amènent la passe décisive même. C’est ce genre de choses qui font gagner l’équipe. Jayson est attaché à ça : faire le bon choix et faire tout ce qui est nécessaire pour gagner, que ce soit au rebond, en défense ou en posant des écrans ou les écrans retard au rebond. Tout ça est important. Je sais qu’on parle tous du scoring parce que c’est ce que tout le monde préfère voir. Mais ces petites choses sont ce qui font gagner des titres. »

« L’expérience est le meilleur professeur »

Vrai puncheur qui lance souvent Boston, d’autant plus face à des Warriors qui semblent manquer de défenseurs pour contenir ses démarrages et sa puissance physique, Jaylen Brown a dû apprendre à maîtriser sa fougue. Ime Udoka a ainsi rappelé tous les playoffs qu’il devait éviter de foncer dans les zones où la défense se resserrait.

C’est aussi un apprentissage, qui semble payer dans ces Finals, où ses choix semblent plus sûrs et plus rapides.

« J’ai gagné beaucoup d’expérience. C’est une année où j’ai pu jouer beaucoup plus avec le ballon en main. Ime a insisté là-dessus. Les années précédentes, mon échantillon dans un rôle de créateur était beaucoup plus petit. J’apprécie Ime qui a eu confiance en moi et qui a cru en moi. Il m’a donné le ballon et tout le reste a été une progression constance. L’expérience est le meilleur professeur. J’ai appris en étant jeté dans le bain. J’ai pu enchaîner ces expériences et ça m’aide maintenant en playoffs. Merci à Ime pour ça. »

Privé de playoffs la saison passée à cause d’une blessure au poignet gauche, Jaylen Brown profite à plein de cette épopée celte encore bien en vie.

« J’étais probablement en train de regarder les playoffs il y a un an. Ça faisait mal honnêtement. C’était difficile de regarder la série face à Brooklyn en sachant que j’aurais pu être efficace et que j’aurais pu aider l’équipe. Devoir rester assis alors que les gars se battent, que JT donne tout et que je suis sur le banc en costard, c’était dur à avaler. Car les playoffs sont le meilleur moment de l’année. C’est du vrai basket. L’année passée, c’était dur à voir mais c’est pour ça que ces playoffs sont encore plus particuliers. »