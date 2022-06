Stephen Curry : « Je vais jouer »

Même s’il est resté sur le terrain, Stephen Curry a souffert quand Al Horford est tombé sur sa jambe gauche, après une bagarre pour un ballon, dans le Game 3. Il a serré les dents sur le parquet et boitait encore au moment de répondre aux journalistes après la rencontre.

Si sa participation pour le Game 4 semblait assurée, puisqu’il n’a fait aucun examen, fallait-il encore dissiper les quelques doutes. C’est fait.

« Je vais jouer. C’est tout ce que je sais pour l’instant », annonce Stephen Curry, avant de raconter les dernières heures de soin. « J’ai dormi plus de dix heures et j’ai passé mon pied dans la glace. Je vais profiter d’aujourd’hui (jeudi) et de demain (vendredi) pour être prêt. »

Ces images avec Al Horford ont évidemment rappelé celles avec Marcus Smart en mars. Le meneur de jeu des Celtics avait lui aussi blessé Stephen Curry ainsi sur une action similaire, et le MVP 2015 et 2016 avait alors manqué la fin de saison régulière. « C’est une action identique », confirme-t-il. « Celle-là est moins grave que l’autre. »

Cette blessure de mars a donc servi de point de comparaison au triple champion NBA. C’est comme ça qu’il a rapidement compris qu’il pouvait rejouer et surtout ne pas manquer la fin des Finals.

« Dès qu’on fait quelques pas, on sait si on peut courir normalement, bouger comme d’habitude. En mars, je ne pouvais pas, alors que là, oui. J’étais confiant sur le fait que ce n’était pas si grave. Comme j’ai vécu ça pendant la saison régulière et que je suis revenu, je sais exactement à quoi cela ressemble, et à quel niveau de douleur je dois faire face. Une fois que je me suis testé pendant le match, je savais que je n’avais pas besoin de faire des examens. Parce que j’étais déjà passé par là. C’est une sorte de réconfort d’avoir cette expérience, même si on préfère ne pas avoir à gérer ce genre de choses à ce moment de la saison. »