Stephen Curry n’en veut pas à Marcus Smart

Stephen Curry est passé devant les médias hier, afin de livrer son sentiment sur la suite des événements après sa blessure contractée face aux Celtics la semaine dernière.

Le meneur s’est voulu plutôt optimiste, tout en insistant sur la nécessité de ne pas prendre de risque de précipiter son retour, même si son absence dépassait les deux semaines comme initialement prévu par le staff médical.

« C’était vraiment douloureux au début. Mais ça s’améliore de jour en jour (…) J’essaie juste de rester patient en gardant à l’esprit que ça va continuer à s’améliorer », a-t-il déclaré. « Deux semaines, c’est juste le marqueur pour savoir en quelque sorte comme se déroule la guérison. D’après ce qu’on m’a dit, ne serait-ce que par rapport aux ligaments autour de la blessure et de l’os qui se trouve en dessous, il ne faut pas précipiter les premières phases de la guérison, parce que c’est là que tu peux avancer le plus dans le processus de récupération. Ensuite, quand tu remets tes chaussures, que tu retournes sur le terrain, si tu ne ressens pas de douleur, c’est que tu t’es donné les meilleures chances de guérir vite. Alors que si tu pousses pour revenir trop vite, ça peut traîner en longueur »

Comme c’est maintenant souvent le cas sur des actions de ce genre, Marcus Smart a été pointé du doigt pour avoir blessé la star des Warriors. Mais Stephen Curry en a profité pour écarter la responsabilité de Marcus Smart par rapport à sa blessure. Le meneur a plutôt mis en avant le sens du combat de son homologue des Celtics, une de ses marques de fabrique, sur un ballon au sol sur lequel il a plongé comme si sa vie en dépendait.

« Il n’a pas essayé de me faire du mal. Il a une certaine façon de jouer et je ne pense pas que beaucoup de joueurs auraient fait l’action qu’il a faite, mais je ne pense pas que c’était malveillant ou quelque chose de mal intentionné, pour essayer de me blesser. C’était juste une situation difficile. Comme je l’ai dit, vu la façon dont il joue, on peut se demander s’il a fait exprès ou pas. Mais ce n’est pas comme s’il m’avait regardé et s’était dit : « Je vais essayer de faire du mal à ce mec ». C’est comme ça, c’est le basket », a-t-il ajouté.



Pour garder le moral, il peut sereinement viser le premier match du premier tour des playoffs, même si un petit tour de chauffe en toute fin de saison régulière ne serait pas de trop.

« J’ai assez de temps pour ça, donc je suis assez optimiste » a en tout cas conclu le double MVP de la Baie.