Pour les Pelicans, Zion Williamson est sans conteste un « max player »

181 millions de dollars sur cinq ans, telle est la prolongation « max » à laquelle Zion Williamson peut prétendre cet été. Même si David Griffin avait fait de la prolongation de sa pépite l’enjeu majeur de l’intersaison des Pelicans, un doute subsistait sur la volonté des Pelicans de lui offrir un tel contrat alors que l’ailier-fort a passé beaucoup de temps à l’infirmerie depuis son arrivée en NBA, avec notamment une saison blanche.

Le président des Pelicans a donc éclairci le tout sur le « Ryen Russillo podcast », déclarant qu’il n’y avait aucun débat sur le fait que Zion Williamson était bel et bien un « max player ».

« Ce n’est pas une grande décision, c’est même une décision assez facile. Le gamin est historiquement bon lorsqu’il joue. C’est un joueur max, c’est facile », a-t-il déclaré.

Une association McCollum-Ingram-Williamson qui fait saliver

Tout l’enjeu de cette prolongation réside dans le « lorsqu’il joue ». À 21 ans, et avec sa morphologie assez unique pour un joueur de son gabarit, Zion Williamson restera un joueur à risque.

David Griffin a estimé que les franchises NBA devraient trouver un moyen contractuel de se prémunir de graves blessures, même si des clauses sur le nombre de matchs joués existent, et que la ligue a prévu des compensations financières pour pallier ces forfaits. L’offre « max » pourrait ainsi être assortie de clauses, comme pour Joel Embiid.

« Ce qui devient essentiel en tant que petit marché et en tant qu’équipe qui ne peut pas faire d’erreurs en termes de blessures au fil du temps, c’est que tu dois t’indemniser d’une certaine façon, et c’est normal. Mais la décision de savoir s’il s’agit ou non d’un joueur maximum est facile à prendre. La question est de savoir si tu es à fond avec nous, voilà à quoi ça ressemble. De notre côté, on est à fond avec lui, et je pense qu’on l’a toujours été ».

Alors que la saison aurait pu tourner au cauchemar après une entame ratée, Willie Green a su rassembler les forces en présence de son vestiaire pour sauver sa peau et celle des Pelicans avec une superbe fin de saison, ponctuée d’une défaite au premier tour face aux Suns, la meilleure équipe de la saison régulière.

L’arrivée de CJ McCollum aidant, Zion Williamson a forcément dû se projeter dans ce projet, et clairement, il y a de quoi être enthousiaste.

« C’était vraiment réconfortant lorsqu’il a fait son point presse après la saison et qu’il a dit à quel point il était impliqué dans tout ça. J’ai vu qu’il était franchement ému par Willie Green, son staff et franchement cette équipe pendant les playoffs. Nous sommes donc convaincus qu’il veut être ici et nous sommes également convaincus que nous pouvons parvenir à un accord », a poursuivi David Griffin.