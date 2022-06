Klay Thompson regarde ses propres highlights sur YouTube pour reprendre confiance

« Tous les meilleurs font ça ». Stephen Curry n’a pas été étonné en apprenant comment Klay Thompson essayait de se remotiver après avoir raté le début de ses Finals : 10 sur 33 aux tirs. Comme un paquet de joueurs, professionnels ou pas, rien ne vaut une bonne séance de « highlights » pour monter en température avant un grand rendez-vous.

Et comme Klay Thompson est un grand joueur, et qu’il manque actuellement de confiance, c’est en regardant les vidéos de ses propres exploits qu’il essaie de conjurer le sort et de retrouver un peu de peps.

« C’est la beauté de jouer à l’époque actuelle. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder tous vos grands moments », a-t-il confié en marge de l’entraînement de lundi. « Je l’ai fait. Je m’en souviens à l’université. Quand vous traversez une période creuse au niveau des tirs, les gars de la vidéo vous montrent un super match où tout semblait marcher, votre corps fonctionnait si bien que le ballon glissait du bout de vos doigts ».

« Game 6 Klay », le meilleur de Klay Thompson

Son clip préféré ? Évidemment : « Game 6 Klay », un florilège de ses meilleures actions en playoffs lors des différents Game 6 de sa carrière. Un clip dans lequel on retrouve le meilleur de Klay Thompson, avec un geste fluide, une mécanique de tir ultra-rapide, une trajectoire parfaite. Du Klay Thompson à son meilleur niveau.

« Parce que j’étais dans des situations très stressantes. J’ai fini par bien shooter. Quand vous pouvez le faire lorsque vous êtes dos au mur, vous pouvez le faire à tout moment. Il s’agit juste de garder ce mental fort ».

Principale menace des Warriors, Stephen Curry n’a pas besoin de motiver son coéquipier. Pour le meneur, tout peut basculer à n’importe quel moment. Reste à espérer pour Golden State que ce sera dès le Game 3 à Boston ce soir.

« L’histoire avec lui a montré qu’il n’y a pas d’indice. Il peut simplement passer à un autre niveau. Que ce soit en saison régulière, playoffs, il a toujours trouvé un moyen de se mettre en route. Surtout pendant les playoffs, il a toujours eu un impact fort. En général, c’est très fort. Son attitude ne change jamais. Si vous le voyiez maintenant, vous penseriez qu’il tourne à 50 points dans cette série. Il a juste un air très confiant. C’est ce qu’il y a de mieux chez lui. C’est une question de travail et d’état d’esprit. Il n’a pas besoin de leçons à ce sujet. C’est pour ça qu’il est si confiant qu’il peut repartir à tout moment. »