LeBron James va financer la construction d’un centre médical à Akron

Après une école et bientôt des logements, la fondation LeBron James va créer un nouveau centre de santé, le I Promise HealthQuarters, pour un coût estimé à trois millions de dollars. Il sera situé juste en face le House Three Thirty, ce centre commercial où l’on trouvera le musée LeBron James, dont l’inauguration aura lieu en 2023.

Une fois les travaux terminés, ce centre médical offrira des services complets de médecine, d’odontologie, d’ophtalmologie, de santé mentale et de conseil non seulement aux étudiants de I Promise, mais aussi à leurs familles. On trouvera aussi un service de radiologie et une pharmacie.

Ce centre viendra compléter les logements I Promise, également en cours de construction à proximité, qui permettront aux familles les plus défavorisées d’habiter au plus près de l’école.

« Il s’agit de supprimer les barrières et les obstacles à la réussite des 1 600 étudiants et familles qu’ils servent« , a déclaré Michele Campbell, directrice exécutive de la LeBron James Family Foundation. « L’amélioration de l’accès aux soins de santé est un élément clé. »