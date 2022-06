Charlotte : Mike D’Antoni va aussi rencontrer Michael Jordan

Comme Kenny Atkinson, Mike D’Antoni va rencontrer Michael Jordan, et il s’agit de la troisième et dernière étape avant de connaître le nom du futur coach des Hornets. Selon ESPN, les deux techniciens se sont déjà entretenus avec le reste du staff, et c’est donc le propriétaire de la franchise de Charlotte qui aura le dernier mot.

Pour Kenny Atkinson, le rendez-vous est prévu ce mardi, alors que les Warriors seront à Boston pour préparer le Game 3 des Finals. Pour Mike D’Antoni, ce sera en fin de semaine.

Pour l’instant, aucun favori ne se dégage pour succéder à James Borrego, et il s’agit d’ailleurs de deux profils complètement opposés. D’un côté, un Kenny Atkinson qui s’est fait un nom par son travail de formation et la création d’une identité aux Nets. Comme il nous l’expliquait dimanche, c’est un accro aux « analytics ».

De l’autre, Mike D’Antoni, l’un des plus grands coachs offensifs. C’est un coach qui aime s’appuyer sur un meneur très fort, comme Steve Nash ou James Harden dans le passé, et il pourrait tirer le meilleur de Lamelo Ball.