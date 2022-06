Kenny Atkinson, favori pour le poste de coach des Hornets

Qui succèdera à James Borrego sur le banc de Charlotte ? Alors que Darvin Ham va rejoindre les Lakers, il y a trois finalistes pour le poste de « head coach » des Hornets : Mike D’Antoni, Terry Stotts et Kenny Atkinson.

L’ancien maître du « 7 Seconds or Less » semblait jusqu’à présent tenir la corde, le GM Mitch Kupchak espérant trouver le technicien qui fera passer un cap à ce groupe, emmené par LaMelo Ball, afin d’accéder aux playoffs.

Mais selon The Athletic, c’est désormais Kenny Atkinson, ancien entraîneur de Brooklyn (2016-2020) et désormais assistant de Steve Kerr aux Warriors, qui fait figure de favori. Ayant fêté ses 55 ans hier, il va ainsi rencontrer les Hornets pour la troisième fois la semaine prochaine, Michael Jordan étant cette fois présent.

Un signe que ça devient très sérieux. Il faut dire que Kenny Atkinson, avec son profil plus défensif et plus formateur que Mike D’Antoni et Terry Stotts, semble mieux coller à l’effectif de Caroline du Nord.

Pour Mitch Kupchak, récemment prolongé, l’objectif est ainsi avant tout d’aider ses jeunes joueurs à progresser, en particulier sur le plan défensif. Les Hornets étaient ainsi la 8e meilleure attaque de la ligue cette saison (113.6 points inscrits sur 100 possessions) mais seulement la 22e défense (113.1 points encaissés sur 100 possessions).