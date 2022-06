Les Celtics vont devoir faire le job à domicile

C’est peut-être un bon plan pour les parieurs. Si on se base sur les statistiques des Celtics comme des Warriors, alors Stephen Curry et sa bande vont remporter soit le Game 3, soit le Game 4 des Finals. Pourquoi ?

Déjà parce que Golden State a toujours, depuis que Steve Kerr a pris la direction de cette équipe, remporté un match à l’extérieur dans chaque série de playoffs disputée. Ils sont même sur 26 séries de suite, depuis 2013, avec au moins une victoire sur le parquet de leur adversaire. C’est un record NBA.

Ensuite parce que les Celtics sont bien moins souverains à Boston qu’ils ne le sont quand ils se déplacent. Depuis le début des playoffs, ils affichent en effet un remarquable bilan de 8 victoires et 3 défaites à l’extérieur et seulement 5 succès pour 4 revers au TD Garden. Gagner un match sur deux sur ses terres, c’est inquiétant alors que la série décolle désormais pour deux rencontres à Boston.

« On doit jouer avec un sentiment d’urgence », prévient Jayson Tatum. « Quand on joue à l’extérieur, la nature humain joue son rôle. On est dans un environnement hostile. Je trouve qu’on s’est trop détendu à domicile. Comme on avait l’avantage du terrain, on est arrivé trop tranquille. Il faut qu’on joue mieux à domicile, avec plus d’urgence. »

Si les Celtics ont réussi à gagner le Game 6 à Milwaukee puis le Game 5 et le 7 à Miami, avant enfin ce Game 1 face aux Warriors, ils ont perdu des matches importants devant leur public, comme le Game 5 contre les Bucks ou le Game 6 face au Heat et Jimmy Butler (47 points).

Mais Jaylen Brown préfère ne pas penser à ces matches ratés des dernières semaines.

« Le passé ne compte pas », estime l’arrière/ailier. « Rien de tout ça ne compte en ce moment, franchement. Qui se préoccupe de ce qu’il s’est passé dans les séries précédentes ? Là, on affronte un autre adversaire, une équipe différente et il faut faire avec. On doit jouer notre meilleur basket. On ne peut pas laisser notre passé influencer notre état d’esprit. »

Surtout face à Curry et compagnie, qui adorent gagner face au public adverse. « Ils sont bons à l’extérieur », rappelle Derrick White. « Ils ont joué beaucoup de grands matches à l’extérieur dans le passé. On doit être prêt et apprendre de nos erreurs réalisées dans ce match, pour nous améliorer. »