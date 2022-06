Résister aux Warriors dans le 3e quart-temps, le défi des Celtics

Après leur victoire renversante dans le Game 1, beaucoup avaient vanté les qualités de « résilience » des Celtics. Pendant ces playoffs, et à l’image de leur saison, les Celtics ont souvent renversé des montagnes, mais ils ont aussi un problème constant : ils ratent parfois complètement des quart-temps. Dans le Game 1, ils avaient perdu le 3e quart-temps sur le score de 38-24. Dans le Game 2, c’est pire 35-14 ! Un couac qui rappelle celui concédé dans le Game 1 face au Heat : un déficit de 25 points dans le 3e quart-temps.

« C’est quelque chose qu’on doit corriger, régler » concède Al Horford. « Je sais que le coach en a parlé. Il faut que je prenne du recul et que je regarde l’ensemble du match. Il faut que je regarde en particulier le troisième quart-temps, et qu’on trouve des solutions pour faire mieux. Ils font du bon travail dans le troisième quart. Pendant la saison, nous étions plutôt bons dans le troisième quart-temps. C’est une question d’état d’esprit. »

Le 3e quart-temps du Game 2 a ainsi été catastrophique avec un 4 sur 17 aux tirs et cinq balles perdues. Ils ont donc perdu plus de ballons qu’ils n’ont inscrit de tirs…

« C’est un thème récurrent dans ces playoffs jusqu’à présent » reconnaît Ime Udoka. « Nous perdons le ballon. On empêche les équipes de marquer sur demi-terrain, mais derrière on leur donne des paniers faciles. (…) Nous avons perdu 11 ballons en première mi-temps, qu’ils ont transformé en 18 points, puis nous en avons perdu cinq ou six de plus dans ce quart-temps. Ça a tout fait sauter et ça a aussi gêné notre attaque. Pour nous, c’était évidemment un quart-temps décevant, mais la première mi-temps était tout aussi décevante. »

« C’est facile d’en parler, mais il faut qu’on se bouge et qu’on change quelque chose »

Pour Jayson Tatum, c’est l’attaque qui a déteint sur la défense, avec ces pertes de balle récurrentes. « Je pense que ce soir, les balles perdues, et parfois notre attaque ont eu un impact sur notre façon de défendre. On était un peu statique dans le 3e quart-temps, et j’ai la sensation que ça se traduit en défense. »

Pour Derrick White, c’est la frustration qui domine. L’équipe n’avait que deux points de retard à la pause, sans bien jouer, et ce 3e quart-temps a tout gâché.

« C’est clairement frustrant. On en parle beaucoup pendant tous ces playoffs. Mais c’est facile d’en parler, mais il faut qu’on se bouge et qu’on change quelque chose. C’était un gros quart-temps de leur part, et c’est vraiment un quart-temps qui nous a mis hors circuit. »

Stephen Curry et les Warriors sont connus pour accélérer en 3e quart-temps et ils l’ont encore prouvé lors des deux premiers matchs des Finals. Les Celtics ne peuvent pas en faire un problème constant.