Darius Garland espère que Collin Sexton va prolonger aux Cavaliers

Même si l’équipe n’a pas franchi le cap du play-in, les Cavaliers ont fait partie des très bonnes surprises de la saison, et sans les blessures de joueurs majeurs, sans doute qu’ils auraient retrouvé les playoffs pour la première fois depuis le départ de LeBron James. Parmi les absences notables, il y avait celle de Collin Sexton, opéré d’une déchirure d’un ménisque. L’arrière de Cleveland n’a joué que 11 matches, et ce n’est pas certain qu’on le revoie sous ce maillot la saison prochaine puisqu’il est free agent non protégé.

La direction a la main sur le dossier avec la possibilité d’égaler toute offre extérieure, mais des formations comme Indiana, Detroit ou San Antonio pourraient casser leur tirelire sur lui, et contraindre les Cavaliers à le laisser partir. Qu’en pense Darius Garland, devenu All-Star cette saison.

« Je ne suis pas vraiment en contact avec la direction. C’est une question pour plus tard »

« Cela ne dépend pas de moi, mais j’espère évidemment » répond-il au sujet d’une prolongation de contrat de son alter ego. A propos de prolongation, Garland a aussi la possibilité de prolonger dès cet été, comme tous les joueurs draftés en 2019. Le GM Koby Altman a déjà annoncé que Cleveland ferait tout pour le conserver.

« J’espère jouer les playoffs la saison prochaine. Je suis là pour jouer basket. Je ne suis pas vraiment en contact avec la direction. C’est une question pour plus tard. On verra… J’espère faire partie de l’avenir de la franchise, mais rien n’est gravé dans le marbre. »

Clairement, sa priorité est d’abord de découvrir les playoffs. Très déçu après l’élimination des Cavaliers au play-in, il a refusé de suivre le premier tour des playoffs.

« Ça m’a donné un avant-goût. Le fait d’être là. De ressentir cette atmosphère. Une salle pleine C’était super cool » raconte Garland. « C’est l’atmosphère des playoffs que je veux vivre. L’année prochaine, j’espère que nous serons de retour. Nous avons un bel avenir devant nous. La fin de saison a été marquée par des blessures et d’autres choses du genre. Nous n’avons pas d’excuses. Je pense que nous sommes dans la bonne direction. »