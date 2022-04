Le président des Cavaliers enthousiaste pour l’avenir

Pendant de longues semaines, les Cavaliers ont été l’équipe surprise de la conférence Est. Cleveland squattait même le Top 4. Sauf que, au fur et à mesure des matches, la franchise a glissé au classement, au point de se retrouver à jouer le « play-in ».

Il fallait gagner un match sur deux, contre Brooklyn ou Atlanta. Finalement, ce furent deux défaites. C’est donc une saison à 44 victoires, la meilleure depuis le départ de LeBron James en 2018, qui s’est terminée sans playoffs.

« Je suis un peu effondré pour être honnête avec vous », confesse Koby Altman à The Athletic. « C’est difficile d’accepter que la saison se finisse comme ça, qu’on n’a plus rien à jouer désormais. »

Mais comme les Cavaliers partaient de très loin et que personne n’imaginait les voir remporter autant de matches dans cet exercice 2021/22, le président de la franchise garde aussi le positif et prépare l’intersaison.

« Pour une foule de raisons, la saison a été remarquable. Il y a un long et passionnant chemin devant nous. On est excité et impatient pour cet avenir et il y a encore du travail à faire. Le plus dur, dans mon boulot, c’est de trouver des bons joueurs qui veulent jouer ici. Ce n’est pas facile de trouver cela. »

Caris LeVert prolongé cet été ?

Des bons joueurs qui veulent être à Cleveland sur le long terme, il y en a déjà deux dans l’effectif. Collin Sexton, qui a déjà annoncé son désir d’écrire son futur dans l’Ohio, libre cet été. Puis Caris LeVert, qui a encore une année de contrat mais peut signer une prolongation durant l’intersaison.

« Dans un certain sens, il a été au départ non seulement de la reconstruction, mais de la culture qu’on a mise en place en ce moment », analyse Koby Altman en évoquant Collin Sexton, blessé pendant quasiment toute la saison. « On lui a demandé beaucoup : venir après les quatre Finals de suite et repartir de zéro. On souhaitait quelqu’un qui voulait vraiment être à Cleveland, pour nous porter. Il incarne tout ça. Il est extrêmement important pour nous. Il nous a manqué cette année. »

Joueur parfait sur le papier pour combler les manques des Cavaliers, Caris LeVert, arrivé en cours de saison, n’a jamais pu évoluer à son meilleur niveau, à cause de plusieurs pépins physiques, ni trouver pleinement sa place dans le collectif.

« Caris a eu des soucis après le All-Star break », regrette le dirigeant. « C’est à ce moment-là qu’on avait vraiment besoin de lui. Nos résultats n’ont pas été bons après la coupure, mais ça n’est pas la faute de Caris. Sans lui, en fin de saison, Darius Garland aurait eu encore plus de pression. On avait besoin d’un autre joueur, fort avec la balle. On n’aurait pas été aussi compétitif sans lui. Venir en cours de saison, ce n’est jamais facile. Mais j’adore Caris et il est très bien ici. »

Comme Collin Sexton, l’ancien de Brooklyn et d’Indiana ne veut pas partir. « C’est ici que je veux être », annonce-t-il. « La franchise, mes coéquipiers le savent. Je ne sais pas ce qu’il va se passer avec la prolongation, mais je sais que mon cœur est ici. »