Collin Sexton veut écrire son avenir à Cleveland

Meilleur marqueur de Cleveland la saison passée, Collin Sexton était censé être le leader des Cavs. Mais après cette saison 2021/22, terminée par deux défaites lors du « play-in » pour la franchise, ce statut a clairement changé.

Pour une double raison. Déjà, l’arrière a souffert d’une déchirure du ménisque en début de saison, ne jouant que 11 matches. Son retour a été espéré, attendu, mais n’est finalement jamais venu.

« Ce fut la saison la plus compliquée de ma carrière », reconnaît le joueur pour The Athletic. « Mais le staff m’a soutenu. J’ai de bons coaches et de bons préparateurs physiques. Tout le monde m’a aidé. »

Collin Sexton n’a toujours pas de date de retour pour évoluer à son meilleur niveau physique, mais il sait qu’il sera prêt pour le training camp de la saison 2022/23. En attendant, il travaille et on l’a vu avant la rencontre contre les Hawks pendant quelques minutes sur le parquet.

« Je me rapproche. Chaque jour est une étape et je me sens mieux jour après jour. Tant que je progresse d’un pourcent au quotidien, alors ça me va. Je sais que je vais revenir à 100%. Je suis impatient et j’ai confiance en moi. Je fais confiance aussi aux gens avec lesquels je travaille, je me nourris de leur énergie. »

Les Cavaliers vont-ils tout faire pour le garder ?

Pour qu’il ne déprime pas durant ces longs mois de rééducation, à l’infirmerie, les Cavaliers ont intégré Collin Sexton au groupe le plus possible. Il pouvait prendre les rebonds ou faire les passes à ses coéquipiers sur le parquet, participer aux shootarounds ou être présent pendant les réunions.

« J.B. Bickerstaff a apprécié que je sois avec les gars. Quand je pouvais être avec eux, je le faisais. Je voulais être présent. Si j’avais pu l’être tout le temps, je l’aurais fait. J’ai pu apporter mon sourire. »

La seconde raison du changement de statut de Collin Sexton, outre sa blessure, c’est évidemment la saison des Cavs. Ils ont appris à jouer et surtout à gagner sans lui. De plus, Darius Garland et Jarrett Allen sont devenus All-Stars, et le meneur de jeu a pris une nouvelle dimension. Désormais, c’est lui le leader de l’équipe.

Comme l’arrière est libre cet été, et que les Cavaliers pourront s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure, les dirigeants auront-ils vraiment envie de faire sauter la banque pour un joueur qui n’a pas joué cette saison ? On peut en douter puisqu’aucune prolongation n’avait été signée l’été dernier et un transfert fut même évoqué…

En tout cas, Collin Sexton, lui, désire clairement rester.

« Je veux être à Cleveland », annonce-t-il. « J’aime la franchise et mes coéquipiers. Cleveland, c’est très bien pour moi. Cet endroit m’a aidé à être celui que je suis ici. Je veux continuer de faire partie de cette culture. J’aime Cleveland, je souhaite être ici. »