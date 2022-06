Jayson Tatum s’attend à retrouver son shoot

Très maladroit dans le Game 1 des Finals, Jayson Tatum a montré sa maturité en insistant pas. L’ailier des Celtics n’a pas multiplié, comme cela lui arrive parfois, les situations de un-contre-un stériles, avec des shoots compliqués et sans rythme à la fin.

Il s’est appliqué à pénétrer, à créer des décalages pour ensuite servir ses coéquipiers. Résultat : un record personnel avec 13 passes décisives (et seulement deux ballons perdus), pour aller avec ses 12 points (3/17 au shoot).

« J’ai donné plus de passes que je n’ai marqué de points dans le dernier match, donc j’ai la sensation d’avoir généralement fait le bon choix », analyse-t-il en conférence de presse. « Il ne faut pas trop réfléchir. J’ai le sentiment que j’ai manqué beaucoup plus de tirs ouverts que d’habitude. Ça ne va pas m’empêcher de dormir. On a gagné, c’est le plus important, c’est ça qui compte. »

Néanmoins, le vainqueur du trophée Larry Bird de MVP de la finale de conférence Est demeure conscient qu’il ne peut pas être aussi maladroit pendant l’intégralité de la série.

« Je ne peux pas shooter comme ça et espérer qu’on gagne. Je dois faire mieux dans ce domaine, tout en ayant de l’impact dans les autres domaines. Je vais continuer dans cette direction : lire le jeu et chaque action. C’est ainsi que j’aborde le prochain match. »

« J’ai déjà connu des soirées compliquées au shoot, donc je suis déjà passé par là »

Va-t-il forcer un peu la décision et tenter de commencer fort ce Game 2, pour se mettre en rythme et retrouver rapidement des sensations ?

« Quand on a déjà connu une situation, on sait y répondre. J’ai déjà connu des soirées compliquées au shoot, donc je suis déjà passé par là. Je sais quoi faire dans la prochaine manche. C’est surtout mental. Il ne faut pas laisser le doute s’installer. Je ne peux rien faire concernant le Game 1, j’ai manqué des tirs, voilà tout. Je n’ai pas grand-chose à faire, si ce n’est être préparé et m’adapter. Il faut se détendre et pas trop en même temps, car il y a 1-0. »

Comme il le dit, Tatum a eu des shoots ouverts. Il s’est parfois retrouvé face à Stephen Curry poste-bas, il n’a pas réussi à en profiter. Et quelques shoots à 3-pts étaient très abordables pour lui également. Une maladresse qui peut faire les affaires des Warriors, qui préfèrent sans doute voir le joueur de Boston passer le ballon qu’enfiler les paniers.

« Je suis certain qu’ils ne voulaient pas que je joue le un-contre-un », répond-il face à la défense adoptée par Golden State. « Ils ont mis plusieurs joueurs face à moi, même si j’ai eu des tirs ouverts. Je suis sûr qu’une partie de leur stratégie, c’est de me forcer à faire des passes et de ne pas être à l’aise en attaque. Comme pour toutes les équipes pendant les playoffs. Donc ce n’est pas nouveau pour moi. »