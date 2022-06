Jayson Tatum, super passeur d’un soir

On a vite compris que Jayson Tatum n’était pas dans un grand soir au niveau de l’adresse, et très vite, l’ailier des Celtics a compris que ça ne servait à rien d’insister… Alors que Stephen Curry prenait feu dès le premier quart-temps, il a choisi de se mettre en retrait, et de faire jouer les autres.

Ce n’était pas du Magic Johnson ou du Chris Paul dans la gestion du jeu et la création, mais tout simplement de la lecture de jeu. Plutôt que d’aller chercher un shoot casse-croûte, Jayson Tatum a ainsi préféré fixer la défense pour mieux trouver un coéquipier : « C’est simple : on attire deux joueurs, et on trouve le joueur démarqué. C’est simplement ce que j’ai essayé de faire.«

À la mi-temps, il en est à 2 sur 9 aux tirs, mais 7 passes, et Boston est devant. Plutôt bon signe…

Au retour des vestiaires, Jayson Tatum essaie de retrouver de l’adresse, mais il n’y a rien à faire. De loin comme de près, il n’y arrive pas. Sauf que cette fois, Golden State s’échappe, et que Boston aurait bien besoin de son réveil. Comme en première mi-temps, l’ailier se met en retrait, et il laisse Jaylen Brown prendre le match à son compte, puis il sert ses shooteurs.

« Même quand ses tirs ne rentraient pas, il a quand même attiré l’attention, il a joué juste »

Les Celtics planent sur le dernier quart-temps, remporté 40 à 16, et Jayson Tatum termine avec un double-double étrange : 12 points à 18% aux tirs, mais 13 passes (record personnel) et seulement deux ballons perdus. De quoi satisfaire son coach qui lui répète, depuis le début de l’année, qu’on peut peser même quand on est maladroit.

« Nous en avons parlé tout au long de l’année et je lui ai longuement parlé de l’impact qu’il peut avoir sur le jeu lorsqu’il n’est pas dans un grand soir en attaque » explique Ime Udoka. « C’est ce qu’il a fait ce soir. Évidemment, 3 sur 17 aux tirs, ce n’est pas dans ses habitudes. Ce qu’il a bien fait et ce qu’il a fait très tôt, c’est d’impliquer les autres. Il a fait 7 de nos 9 premières passes assez tôt dans le match. Il termine avec 13 passes. Même quand ses tirs ne rentraient pas, il a quand même attiré l’attention, il a joué juste. J’aime sa progression dans ces domaines, où il continue de bien défendre sur le ballon, à impliquer les autres, à ne pas refuser ses tirs, et à essayer de surmonter certaines erreurs. Quand ils ont fait une boîte sur lui pour essayer de l’isoler, cela a rendu les choses difficiles par moments, mais c’est pour cela que nous sommes une équipe. Nous ne comptons pas sur un seul gars. Vous avez vu d’autres personnes se mettre en avant ce soir. »

Gagner au Chase Center est un véritable exploit puisque les Warriors n’avaient toujours pas perdu dans cette salle en playoffs. Le faire avec un Jayson Tatum à 3 sur 17 aux tirs l’est encore plus. « Je ne m’attends pas à être aussi maladroit lors du prochain match. Mais si c’est le cas, et qu’on gagne, ça m’ira » prévient-il.

Un discours qui plait à Al Horford, qui voit là un signe de maturité et de progression dans son jeu.

« C’est un tel défi pour des gars comme lui, vous savez, les meilleurs joueurs de la ligue qui sont censés marquer, faire du jeu, défendre, toutes ces choses. Et Jayson fait toutes ces choses » estime l’intérieur. « Sa façon de jouer s’est améliorée de manière régulière. Ce soir, il était tout simplement brillant. Offensivement, il n’a pas vraiment réussi à marquer, mais il trouvait des gars. Il lisait la défense, et c’est le signe de sa progression. Depuis le début de l’année, il n’a cessé de s’améliorer. C’est le genre de gars qui va toujours trouver des solutions. D’une manière ou d’une autre, il va s’en sortir. On lui en demande beaucoup et il a répondu présent. »