Adam Silver satisfait du retour progressif de la NBA à la télévision chinoise

Le Game 1 entre Warriors et Celtics, les fans chinois ont eu l’occasion de le regarder. En différé. La télévision chinoise se remet progressivement à diffuser la NBA, moins de trois ans après le tweet de soutien de Daryl Morey aux manifestants à Hong Kong. Sa déclaration avait engendré une brouille majeure entre la ligue et l’un de ses plus gros partenaires commerciaux.

En octobre 2019, les chaînes publiques (CCTV) avaient ainsi totalement cessé de retransmettre les rencontres mais la NBA restait accessible sur Tencent, en streaming. Il est arrivé depuis que la télévision programme un match au cas par cas, comme en octobre 2020 pour le Game 6 des Finals entre Lakers et Heat.

« Puis CCTV a décidé de nous remettre à l’antenne il y a quelques semaines, ce qui était la continuation d’une relation de quasiment 35 ans avec CCTV », décrit Adam Silver, interrogé sur la question lors de sa conférence de presse d’avant Finals. « Ma position est que l’engagement est positif, en particulier à travers le sport. Pour assurer la sécurité et la prospérité des populations, il est extrêmement important d’utiliser le sport comme un moyen de faire parler dans le monde entier. En même temps, je ne pense pas qu’il soit incompatible avec nos valeurs que notre sport soit diffusé en Chine et dans plus de 200 autres pays du monde. »

Faire avec les possibles conséquences financières

Le patron de la ligue, qui dit ne pas avoir de « contact régulier avec le régime » chinois, est conscient que la ligue n’est pas « à l’abri des forces géopolitiques » de ce monde. Le dirigeant rappelle par ailleurs que la majorité des grandes entreprises américaines font des affaires en Chine, tout comme la NBA.

« Tous les téléphones dans cette salle, les vêtements et chaussures que vous portez, sont fabriqués en Chine », poursuit le commissionner. « D’un point de vue sociétal plus large, c’est quelque chose pour lequel nous devons nous tourner vers le gouvernement américain. Et si les gens suggèrent que nous ne devrions plus avoir de relations commerciales avec la Chine, et je ne pense pas qu’ils le fassent, c’est une question globale énorme pour laquelle nous suivrons la direction de notre gouvernement. »

Avec cette crise, Adam Silver a déjà pu avoir un bel aperçu de ce que la fin de ce partenariat signifierait pour la ligue. « Les pertes se chiffrent en centaines de millions de dollars », évalue-t-il, alors qu’en octobre 2020 il était question d’un montant de 200 millions de dollars. Mais priorité à la « libre expression » des acteurs de la ligue, assure-t-il.

« Nos valeurs voyagent avec nous. Comme vous le savez, d’autres personnes ont exprimé leurs opinions en Chine et dans d’autres endroits du monde et si les conséquences sont que nous sommes retirés des ondes ou que nous perdons de l’argent, nous l’acceptons. »