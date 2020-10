Ce soir, les Chinois devraient pouvoir suivre le Game 6 des Finals entre les Lakers et le Heat, et ce serait la confirmation que les relations se sont sérieusement réchauffées entre Pékin et la NBA.

Un an après le clash diplomatique consécutif au tweet de soutien de Daryl Morey aux manifestants à Hong Kong, la NBA est de retour sur la télévision d’Etat, et un porte-parole a cité la « bienveillance » de la NBA comme clé de cette réconciliation : « On a noté la bienveillance exprimée par la NBA depuis quelques temps. La NBA a effectué des efforts actifs en soutenant la population chinoise dans son combat contre la pandémie de Covid-19. »

En début d’année, la NBA avait ainsi fait un don de 1.4 million de dollars aux autorités de la province de Huabei et envoyé du matériel médical pour une valeur de 285 000 dollars à un hôpital de Wuhan.

Dans son communiqué, la CCTV parle d’une « décision normale » qui répond aux « besoins des spectateurs » et du « large soutien local » pour le sport. Nos confrères de NetsDaily rapportent aussi que le Game 5, diffusé vendredi soir, a été le programme le plus suivi par les Chinois.